Свердловская полиция задержала бандитов, подозреваемых в шантаже и вымогательстве

Всех, кто стал жертвой подозреваемых, просят сообщить в полицию. Фото: предоставлено руководителем пресс-службы регионального главка МВД Валерием Горелых

Полицейские Екатеринбурга задержали четверых бандитов, которые подозреваются в вымогательстве и разбойных нападениях. Пострадавшим от их действий предлагают написать заявления в полицию.

По информации руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, из четырех фигурантов двое ранее уже отбывали сроки в местах лишения свободы за причастность к грабежу, насильственным действиям сексуального характера и разбойному нападению. За это они отсидели в общей сложности 12 лет. Выйдя на свободу, преступники организовали банду и вымогали у граждан деньги.

"Своих жертв подозреваемые, по предварительным данным, выбирали в среде наркозависимых, из числа тех, кто, как правило, редко обращается за помощью в органы внутренних дел. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники требовали платить дань. Одного из пострадавших с целью запугать подвели к окну на 21-м этаже дома и пообещали сбросить вниз", — отметил полковник Горелых.

Нападение могло быть совершено и на абсолютно законопослушных граждан. При этом вымогатели угрожали им пистолетом и использовали удостоверение есаула Союза казачьих формирований. При обыске сыщики изъяли боевой ствол и красную корочку наказного атамана. Оперуполномоченным предстоит выяснить, подлинная ли она.

"Во время следствия задержанные препятствовали установлению точных обстоятельств совершенных криминальных эпизодов и даже пытались скрыться, в связи с чем к ним были применены спецсредства", — рассказал полковник Горелых.

В полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В полиции просят тех, кто стал жертвой преступников, но соответствующего заявления в органы внутренних дел еще не сделал, звонить по номерам телефонов оперативных сотрудников полиции из ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области: (343) 297-55-27; (343) 297-55-06.

Ранее "Областная газета" писала, что полиция Екатеринбурга проводит масштабную акцию "Осторожно, мошенники!"