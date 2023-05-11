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11 мая 2023, 14:45

В Екатеринбурге готовятся утвердить новый генплан

Екатеринбург

Новый генплан Екатеринбурга утвердят летом. Фото: Галина Соловьева

Новый генеральный план застройки города до 2045 года планируют утвердить в Екатеринбурге предстоящим летом. Это станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы.

В разработке концепции территориального развития Екатеринбурга, которая легла в основу генплана, участвовало более 100 экспертов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Город будет строиться по всем направлениям: на севере он потихоньку начинает сращиваться с Верхней Пышмой. Там будет построен большой жилой район "Изумрудный бор". На востоке в генплане заложен огромный Истокский район, где, помимо жилья, через Тюменский тракт предусмотрены Кольцовский-2 и Кольцовский-3", — рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.  

В юго-западной части продолжится развитие Академического района, а также микрорайона Солнечный и территории в направлении Горнощитского луча. На западе планируется активная застройка ВИЗа Правобережного. На северо-западе, где расположен микрорайон Сортировочный, производственные предприятия заменят на жилье.

По данным Руслана Габдрахманова, рассматривается возможность переноса промышленных площадок под Верхнюю Пышму, в Арамиль, Березовский. Также перенести производства из города собственники предприятий смогут в район Кольцово и на ЕКАД.

Кроме этого, в плане предусмотрены пункты по развитию транспортно-дорожной сети и инфраструктуры к ней. Уделено внимание сохранению зеленого пояса вокруг Екатеринбурга и внутри него.

"Екатеринбург окружен зеленым поясом, то есть имеются территории, куда точно не пойдем. Сохраним зеленый фонд, чтобы он оздоровлял людей. Поэтому и тогда, и сейчас выбираем смешанную застройку", — добавил Руслан Габдрахманов.

Напомним, ранее свердловское правительство по поручению Евгения Куйвашева начало работу по формированию плана развития Верхотурья. 

Областная газета Свердловской области

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