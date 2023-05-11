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11 мая 2023, 16:50

Казачий ансамбль выступил перед участниками СВО в военном госпитале Екатеринбурга

Казачий ансамбль "Молодой есаул" в военном госпитале

Артисты поблагодарили военнослужащих и медиков. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Казачий ансамбль "Молодой есаул" побывал в военном госпитале в Екатеринбурге, где на реабилитации находятся участники спецоперации. Мероприятие прошло в рамках акции "Здравия желаю", организованной военным духовенством Центрального военного округа (ЦВО).

Артисты поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции (СВО), а также медиков, которые помогают им восстановить здоровье, сообщает пресс-служба ЦВО.

Ансамбль исполнил около десяти композиций. Артисты также прошли по палатам и выступили перед теми военнослужащими, которые не смогли прийти на концерт по состоянию здоровья. Также участники ансамбля передали пациентам чай, кофе, печенье и сладости.

Напомним, россияне могут отправить в зону СВО бесплатные посылки весом до 10 килограммов. 

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Областная газета Свердловской области

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