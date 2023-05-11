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11 мая 2023, 17:07

Областной оперштаб продолжает координацию работы по ликвидации пожаров на Среднем Урале

Пожар

Ситуация в Свердловской области с природными пожарами постепенно стабилизируется. Фото: Полина Зиновьева

Участники областного оперативного штаба обсудили план действий по ликвидации природных пожаров на Среднем Урале. Ситуация в Свердловской области постепенно стабилизируется.

Площадь активного горения в регионе сокращается, исключена угроза для ряда населенных пунктов, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Под особым контролем властей находятся возгорания в Асбестовском, Березовском, Талицком, Режевском, Ирбитском, Тугулымском, Пышминском городских округах, в Байкаловском районе, Сухом Логу и Богдановиче. В этих муниципалитетах наблюдается сложная обстановка.

"План на сегодня — локализовать 10 пожаров на площади более 16 тысяч гектаров, ликвидировать 8 пожаров на площади более 4 тысяч гектаров. Мы проводим работы по прокладке минеральных полос и отжигу. Сегодня планируется создать около 130 километров минполос и провести отжиг на площади в 1,5 тысячи гектаров. Также запланировано 12 километров опашки по двум пожарам — в Асбестовском и Тугулымском городских округах, которые находятся под особым контролем", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

К тушению пожаров в регионе привлечена авиация: 7 вертолетов и 2 самолета. Борта Бе-200 и Ил-76 задействованы в Ирбитском и Тугулымском округах.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на федеральный уровень запрос об усилении авиагруппировки для борьбы с природными пожарами. Ожидается, что будет привлечен еще один самолет Ил-76.

По данным оперштаба, большая часть возгораний в регионе возникла по вине людей. Как отметил глава областного минприроды Денис Мамонтов, почти все пожары в Махневском районе начались с берегов рек. С большой вероятностью возгорания разошлись из-за халатного поведения местных или приезжих рыбаков.

Нарушения правил пожарной безопасности влекут административную и уголовную ответственность. Работа надзорных органов и местных властей в данном направлении будет усилена.

Напомним, в тушении лесных пожаров в Свердловской области помогают добровольцы, к борьбе подключились судебные приставы и сотрудники таможни. 

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Областная газета Свердловской области

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