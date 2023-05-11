Екатеринбург вошёл в топ городов для спонтанных поездок на майские

Автор: Петр Кабанов

МТС Travel и Bronevik.com, входящие в цифровую экосистему МТС, проанализировали бронирования отелей по России в даты длинных майских выходных. Выяснилось, что 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников. В топе десяти городов, где россияне бронировали отели в последний момент, Екатеринбург.

Чаще всего в последний момент россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.

В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят 4 000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь, это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – 4 500 рублей за ночь. Среди отелей, на которые приходится 65% от всех бронирований, наибольшим спросом пользуется категория “три звезды”. Высокий спрос также зафиксирован на мини-отели и апартаменты — их доля от общего числа забронированных объектов составляет более 25%.

Методика

В исследовании учитывались бронирования, сделанные пользователями сервисов МТС Travel и Bronevik.com на период с 29 апреля по 9 мая 2023 года включительно. Бронирования в последний момент сделаны в период с 24 по 28 апреля включительно.

Справка

МТС Travel — дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает сервисы для путешественников по России и миру. Для развития отельного направления в 2022 году МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com).

Bronevik.com — подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников.