Автономный набирая ход

Новые троллейбусы вышли на самые востребованные городские маршруты сразу после церемонии. Фото: све.рф

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ передал автопарку Екатеринбурга десять троллейбусов производства белорусской компании «Белкоммунмаш». Они адаптированы к климатическим условиям Урала и оборудованы системой удлиненного автономного хода, что позволяет использовать их в районах, где нет контактной сети. Всего до конца года город получит 50 таких машин. Напомним, что на обновление троллейбусного парка к 300-летию Екатеринбурга глава региона привлек более полутора миллиардов рублей, в том числе один миллиард из федерального бюджета.

Троллейбусы вмещают до 90 человек, оснащены системами навигации, видеонаблюдения, кондиционирования. Низкий пол транспорта обеспечивает удобство при входе и выходе для пожилых горожан и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

– Я очень радуюсь вместе с вами тому, что мы сегодня получили первую партию из 10 троллейбусов. Всего их будет 50. Это уникальные машины, которые работают на удлиненном ходу. В Екатеринбурге развитие комфортной городской среды сегодня – один из приоритетных вопросов. И сегодняшнее событие – еще один шаг на этом пути. Я уверен, что в год 300-летия Екатеринбурга такие подарки крайне важны и нужны, – отметил Евгений Куйвашев.

Предполагается, что новые троллейбусы выйдут на следующие маршруты. – № 1 «Химмаш – ЖД вокзал». – № 4 «ст. Динамо – Сулимова» с перспективой продления маршрута до Городской клинической больницы № 7. – № 14 «УНЦ – Декабристов» с перспективой продления в Академический район. – № 37 «Посадская – Академическая» с планами по организации заезда в микрорайон Университетский.

Как отметил в своем выступлении глава Екатеринбурга Алексей Орлов, масштабное обновление городского электрического транспорта в Екатеринбурге проходит благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева.

– Уверен, что и водителям, и пассажирам транспорт очень понравится и будет служить долгие годы. В добрый путь! – сказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарас Мурог.

Как рассказали на «Белкоммунмаше» информационному агентству «Минск-Новости», модель 32100D, которая поставляется в Екатеринбург, – одна из самых современных в линейке. Это не беспроводной электробус, а классический троллейбус с увеличенным автономным ходом. Литиевые батареи позволяют обеспечить прохождение значительных расстояний без использования контактной сети. Двадцать километров без внешней подпитки для такого троллейбуса – не предел. Зарядка же батареи происходит во время движения. С учетом климатических условий Урала и благодаря встроенной системе термостатирования работа батареи обеспечивается в диапазоне температур от -35 °С до +40 °С.

Отдельного внимания заслуживает внешний вид троллейбуса. По словам конструкторов, он идеально выверен по основным параметрам и актуализирован именно для крупного города, где необходимы быстрая посадка и высадка пассажиров. В машине отсутствуют ступеньки при входе, обеспечен низкий уровень пола по всей длине салона.

Поставки троллейбусов модели 32100D в Екатеринбург – далеко не первый экспортный проект компании «Белкоммунмаш». Эти машины уже перевозят пассажиров в Санкт-Петербурге и Душанбе. Запланировано их тестирование в Новосибирске. Присматриваются к новинке и власти Краснодара.