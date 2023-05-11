Уральский филиал «Российской газеты» отметил 20-летие

Директора Уральского филиала "РГ" Сергея Салыгина и его коллег поздравляет с 20-летием издания Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Ирина Клепикова

Коллектив Уральского филиала «Российской газеты» по случаю своего 20-летия провел сегодня в «Синара Центре» встречу друзей. Поздравить юбиляров пришли представители политической и деловой элиты Екатеринбурга, Свердловской области, УрФО, а также – коллеги-журналисты из уральских СМИ.

Многие из гостей справедливо отмечали: не верится, что Уральскому филиалу «РГ» – только 20 лет; такое ощущение, что в жизни региона этот коллектив был всегда, настолько прочно он вписан сегодня в контекст уральской жизни, настолько авторитетны публикации «Российской газеты» и ее «уральской вкладки». Более того, известно, что среди филиалов издания, работающих в разных регионах России, уральский считается лучшим – наиболее профессиональным, креативным, действенным. Большинство поздравлявших признавались: именно с «Российской газеты» начинают свое деловое утро, ценят взвешенность и глубокую аналитичность журналистских публикаций, точный и образный язык. «Это настоящая журналистика, – подчеркнул глава журналистского сообщества Урала руководитель СТСЖ, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. – Настоящая, потому что в центре внимания у вашего издания был и остается человек».

Юбиляров поздравили председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Поздравления прозвучали от тех, кто в разное время, в разных ситуациях становятся то героями публикаций «Российской газеты», то преданными читателями, то способствуют принятию решений по критическим сигналам издания – а это представители деловых кругов, судебной системы, сферы высшего образования, культуры. Слова высочайшего признания прозвучали и от факультета журналистики УрФУ: многие сотрудники Уральского филиала «Российской газеты» получили профессиональный старт именно здесь.

– 20 лет Уральского филиала – это треть моей жизни, – признался на встрече директор Уральского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин. – И главное достижение за эти два десятилетия – слаженный профессиональный коллектив, в котором многие авторы-журналисты – признанные читателями и коллегами Имена в российской прессе…

Подтверждение было тут же, на встрече друзей. Юбиляры разместили в «Синара Центре» выставку «Наши статьи решают» – о действенности публикаций уральских журналистов «Российской газеты» (это уже третья выставка за три последних года в истории уральского филиала). А еще гостей встречала выставка «Донбасс» – работы фотокорреспондента «РГ» Владимира Аносова из зоны СВО.

Выставка "Донбасс" фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова продолжает работать в "Синара Центре". Фото: Ирина Клепикова

«Что отличает работу газетного фотокорреспондента от фронтового? – написал в предисловии к выставке первый заместитель главного редактора «Российской газеты» известный публицист Юрий Лепский. – Есть риск быть убитым. Военкор видит то, что не видит обычный газетный фотограф: смерть, ранения, боль, отчаяние… Однако есть в работе военкора еще одно качество, которое отличает мастера от просто профессионала. Смелость? Наблюдательность? Виртуозное владение камерой? Да. Но еще и это качество – сострадание. Талант услышать человеческое сердце под бронежилетом…»

Умение слышать человеческое сердце, эмпатия отличают весь коллектив Уральского филиала «Российской газеты». Об этом говорили все участники встречи и подчеркивали: именно в этом «причина» востребованности и авторитета издания у читателей. А пожеланий юбилярам на дальнейшую профессиональную жизнь было много, но главное – «Держаться на той высоте, которая уже взята!».