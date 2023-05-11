Наставники в белых халатах

Жители и гости Екатеринбурга с интересом рассматривают портреты медработников, ищут среди них своих знакомых. Фото: Полина Зиновьева

Вчера министр здравоохранения Свердловской области Андрей КАРЛОВ и председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Диляра МЕДВЕДСКАЯ торжественно открыли фотопроект «Наставники». Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника, объявленного в 2023 году Указом Президента России Владимира ПУТИНА.

На улице Вайнера, напротив здания регионального минздрава, появилась галерея из 35 портретов свердловских врачей, медсестер и фельдшеров, которые, сумев достичь успехов в профессии, занимаются наставничеством. Проект направлен на формирование кадрового потенциала медучреждений в соответствии с приоритетами национального проекта «Здравоохранение».

– Идея фотопроекта – показать уральцам профессионалов высокого уровня. Каждый участник выставки не только ежедневно делает свое дело, но и передает свой опыт коллегам, делится знаниями и навыками. Мы видим успешных и уважаемых медиков из Красноуфимска, Ревды, Верхней Пышмы и других городов области. Выставка еще раз напомнит обществу о профессии врача и людях, незаметных в обычной жизни, но незаменимых и важных для каждого из нас, – отметил на церемонии открытия фотогалереи Андрей Карлов.

На стендах фотографии и краткая информация о представителях самых разных направлений в медицине. В их числе – портрет заведующей неврологическим отделением Областной детской клинической больницы Кристины Невмержицкой.

– Я стараюсь привить начинающим врачам любовь к профессии, без которой успеха в лечении добиться сложно, особенно в педиатрии, где добрый, эмоциональный настрой особенно важен, – поделилась с «ОГ» она своим кредо. – Этой любви в свое время меня научила доктор медицинских наук Ольга Александровна Львова.

Отделение ОДКБ, которым руководит Кристина Невмержицкая, специализируется на лечении очень сложных болезней у детей, в том числе рассеянного склероза, спинальной мышечной атрофии. Родители в своих откликах на сайте клиники отмечают, что доктор Кристина Сергеевна и ее коллеги умеют вселить веру в выздоровление, относятся к пациентам как к собственным детям.

«Медицинская палата Свердловской области совместно с региональным минздравом уже третий год реализует такие проекты. Безусловно, нашей задачей является продвижение труда медицинского работника, поэтому на выставке представлены люди, которые каждый день совершают подвиг. Они формируют будущее свердловского здравоохранения», – подчеркнула Диляра Медведская.

Напомним, в 2021 году свердловчанам в аналогичном формате была представлена серия фотоснимков «Доктор после работы», рассказывающая о медиках-спортсменах, а в 2022 году – выставка «Сельский доктор» о работниках здравоохранения в сельской местности. В текущем году галерею снимков «Наставники» все желающие смогут увидеть на протяжении двух месяцев.

Опубликовано в №99 от 12.05.2023