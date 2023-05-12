Почта России открыла для пенсионеров горячую линию

Фото: пресс-служба Макрорегиона Урал АО «Почта России

Жители Свердловской области теперь могут получить консультацию в региональном колл-центре Почты России по вопросам доставки пенсий на дом. В соответствии с федеральным законом с 1 мая эта функция полностью передана Почте – ранее этим могли заниматься и частные компании. Пенсии приносят с 3 по 24 число каждого месяца в дату, установленную графиком Социального фонда.

Для обслуживания жителей Свердловской области создано 19 участков доставки пенсий и пособий, адреса которых можно уточнить по телефону колл-центра. На работу вышли новые сотрудники – в том числе те, которые ранее работали у альтернативных операторов. Жители могут самостоятельно выбрать, где и как им удобно получать средства: как и раньше, на дому, или в кассе одного из новых почтовых участков.

«Просим пенсионеров в случае необходимости обращаться в эти подразделения. Например, в кассе участка можно получить деньги, если пенсионер по какой-то причине не смог это сделать дома. Практика показала, что больше всего получателей приходят утром, к открытию участка, поэтому лучше обращаться в течение дня. Мы стараемся оперативно выдавать получателям денежные средства, сотрудники Почты в участках работают до последнего клиента», – сообщил «ОГ» директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв.

В случае если в день выдачи пенсии ее получателя не будет дома, сотрудник почты оставит памятку с номером телефона в почтовом ящике для согласования получения пенсии и совершит повторный визит до конца месяца. Все обращения по доставке выплат гражданам рассматриваются индивидуально, даты получения можно согласовать, поясняют в Почте.

Телефон регионального колл-центра Почты России в Свердловской области 8 (343) 227–04–39. Консультанты принимают звонки от жителей с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.