На Среднем Урале значительно сократились площадь и количество лесных пожаров

Ситуация с пожарами в регионе стабилизируется. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки площадь и количество лесных пожаров на территории Свердловской области удалось значительно сократить. Специалисты полностью потушили 33 пожара общей площадью 28 тысяч гектаров.

По информации департамента информационной политики региона, количество возгораний уменьшилось с 59 до 34. На утро сегодняшнего дня площадь действующих лесных пожаров сократилась почти на 25 тысяч гектаров и составляет 50,7 тысячи гектаров.

"Как отмечают специалисты, ситуация стабилизируется. Существенное влияние на успешную ликвидацию пожаров оказывает работа волонтеров и применение авиации, в том числе самолетов Бе-200 и Ил-76", — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Так, ликвидированы 2 крупных возгорания в Байкаловском районе общей площадью 8,3 тысячи гектаров, еще 3 пожара в Березовском городском округе общей площадью 4,9 тысячи гектаров, также 2 возгорания под Богдановичем на площади 6,8 тысячи гектаров, 2 пожара в Ирбитском районе на площади 2,2 тысячи гектаров, 2 пожара в Камышловском районе на площади 2,5 тысячи гектаров.

За сутки удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения 18 природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров.

Напомним, областной оперштаб продолжает координацию работы по ликвидации пожаров на Среднем Урале.

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