Российские космонавты проведут технические работы на модуле "Наука" в открытом космосе в режиме онлайн

"Космическая прогулка" состоится сегодня, 12 мая, в 18:45 по московскому времени. Фото: пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос"

Первый космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега, космонавт Дмитрий Петелин сегодня выходят в открытый космос. Они проведут технические работы на модуле "Наука" в режиме онлайн. Всех желающих приглашают присоединиться к вечерней "космической прогулке".

По информации пресс-службы Госкорпорации "Роскосмос", трансляция выхода и работы участников 69-й экспедиции на Международной космической станции начнется сегодня, 12 мая, в 18:45 (время московское).

"Космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит развернуть радиатор на модуле "Наука". Плановая продолжительность работ — 6 часов 18 минут", — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Космонавты на протяжении почти целого "рабочего дня" будут модернизировать многоцелевой лабораторный модуль "Наука". В него необходимо интегрировать дополнительный радиационный теплообменник. Также в числе работ космонавтов: демонтаж двух стяжек с панелей дополнительного радиатора на модуле, их раскрытие, заправка гидравлических контуров теплоносителем, объединение гидравлических контуров дополнительного радиатора и системы обеспечения теплового режима модуля. Космонавтам также предстоит установить два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA.

Это будет 68-й российский выход (58-й плановый) в рамках проекта МКС и третий в 2023 году. Для Сергея Прокопьева, который будет облачен в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными полосками, он станет шестым в космической карьере, для Дмитрия Петелина в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими полосками — четвертым.

Трансляция выхода в открытый космос на сайте и в социальных сетях Роскосмоса (YouTube, "ВКонтакте") начнется в 18:45 мск.

Ранее "Областная газета" писала, что уральский космонавт Сергей Прокопьев вернется на Землю в сентябре.