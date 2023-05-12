В Екатеринбурге начался капремонт пяти жилых домов-объектов культурного наследия

К ремонту в жилых домах-объектах культурного наследия предъявляются особые требования. Фото: Павел Ворожцов

В рамках пилотного проекта по капремонту жилых домов-объектов культурного наследия начались работы в домах Екатеринбурга, которые включены в региональную программу капремонтов. Выполняет мероприятия Фонд капитального ремонта Свердловской области.

По данным департамента информационной политики региона, в пилотный проект вошли дома на ул. Баумана, 2, пр. Ленина, 29, ул. Пушкина, 14, ул. 8 Марта, 2 и ул. Физкультурников, 30. По дому на улице Физкультурников еще проходят процедуры по выбору подрядчика, а в остальных зданиях капремонт уже начался. Он включает в себя от трех до восьми видов работ, в том числе ремонт крыш. Инженерные коммуникации заменят в домах по улицам Пушкина, Баумана и по проспекту Ленина. Кроме этого, на Баумана отремонтируют фасад и подвальные помещения, а в доме по улице 8 Марта заменят два лифта в восьмом подъезде. Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов, реализация пилотного проекта в домах-объектах культурного наследия непростая: к работам предъявляются особые требования и от этого выше их стоимость.

"Чтобы выполнить жизненно необходимые дому строительно-монтажные работы и вместе с тем обеспечить возвратность используемых на эти цели средств "общего котла", собственники помещений в трех из пяти жилых зданий на общем собрании приняли решение о повышении минимального размера взноса на капитальный ремонт. В итоге сумма платежа с одного квадратного метра площади квартиры, например, в доме на Ленина увеличилась на 6 рублей 20 копеек и в 2023 году составила чуть более 21 рубля. Стоит отметить, что в 2023 году минимальный размер взноса с одного квадратного метра в регионе утвержден на уровне 14 рублей 81 копейки", — отметил Станислав Суханов.

В дальнейшем будут определены еще пять многоквартирных жилых зданий-объектов культурного наследия, требующих капремонта.

Добавим, что работа в рамках реализации пилотного проекта по капитальному ремонту домов-объектов культурного наследия ведется региональным Фондом капитального ремонта совместно с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, Управлением охраны объектов культурного наследия, а также администрацией Екатеринбурга.

Напомним, годовая программа капремонта в домах Свердловской области выполнена на четверть.