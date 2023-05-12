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Общество
12 мая 2023, 11:58

Асбест. Заслон огню

Лес в поселке Черемша под Асбестом. Рюкзака с водой волонтерам хватает минут на 15 активного распыления – затем нужно ждать, пока принесут канистру с водой. Фото: Павел Ворожцов

Лес в поселке Черемша под Асбестом. Рюкзака с водой волонтерам хватает минут на 15 активного распыления – затем нужно ждать, пока принесут канистру с водой. Фото: Павел Ворожцов

Асбестовский ГО в последние дни оставался одной из самых «горячих точек» на карте Свердловской области.  Еще вчера утром здесь горело около 17 тысяч га леса – самый большой по региону показатель. Для помощи в тушении пожаров был объявлен набор волонтеров. В том, что уже накануне к вечеру огонь удалось обуздать и площадь возгорания стремительно сократилась до 1500 га, есть и их весомый вклад. 

Ситуация с пожарами в регионе стабилизируется. Но в ряде территорий обстановка вчера еще была сложной. В тушении огня участвуют 4 тыс. человек, задействовано 500 единиц спецтехники, включая авиацию.

Около 800 огнеборцев участвуют в тушении в Асбестовском ГО. Еще несколько дней назад огонь буквально подступал к городу. Сейчас благодаря спасателям – такой угрозы нет. Однако накануне, в первой половине дня, здесь горело 16 660 га леса. На помощь пожарным вышли добровольцы. Приехали со всей области: из Екатеринбурга, Серова – всего более 1 200 человек. Шестая часть всех добровольцев, работающих сейчас в регионе. Они принимают участие в тушении небольших возгораний, не дают огню распространяться и разгораться заново, помогают транспортом. 

Корреспонденты «ОГ» провели с ними целый день.

Подробный репортаж из Асбеста читайте в субботнем номере.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области
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