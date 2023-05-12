В акции Знание.Герои в Екатеринбурге приняли участие иностранные дипломаты

Дипломаты рассказали слушателям о подвигах народов своих стран в годы Великой Отечественной войны. Фото: Российское общество "Знание"

В рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои представители дипмиссий Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге встретились с молодежью. Мероприятие прошло в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ).

Дипломаты рассказали о подвигах народов своих стран в годы Великой Отечественной войны, о героях из своих семей, которые сражались с фашистскими захватчиками. Участники встречи вспоминали и защитников Родины в тылу, многие из которых трудились на Урале, куда было эвакуировано свыше 700 предприятий. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Среди участников встречи: генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, генеральный консул Киргизской Республики Руслан Бийбосунов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге Сергей Чичук, консул Генерального консульства Республики Казахстан в Екатеринбурге Жанболат Абу, сотрудник Министерства иностранных дел Республики Казахстан Жарас Мамутбеков, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов и ректор УрГЭУ Яков Силин.

Руководитель управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества "Знание" Иван Попп подарил генеральному консулу Республики Узбекистан в Екатеринбурге копию письма, которое сохранилось в Центре документации общественных организаций Свердловской области. Это письмо от узбекских рабочих-стахановцев Уралмашзавода секретарю ЦК ВКП(б) Узбекистана — товарищу Уману Юсупову. В нем рабочие рассказывают о своем трудовом подвиге во имя Победы.

Генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов отметил важность сохранения памяти о подвигах героических предков.

Акция Знание.Герои проходит в 89 регионах страны с 18 апреля по 31 мая. Участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, врачи, военкоры, спортсмены, волонтеры, историки, политологи, государственные и общественные деятели обсуждают с молодежью, как люди становятся героями, отдают дань уважения защитникам Родины. Встречи проходят в школах, вузах, музеях, библиотеках, патриотических центрах. Участвовать в акции может любой желающий. Спикеры, слушатели и общественные учреждения, которые готовы предоставить место для встреч с молодежью, могут бесплатно подать заявку на участие на сайте общества "Знание". Уже запланировано 20 000 выступлений.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся центр патриотического воспитания, созданный по поручению Владимира Путина

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