Корреспонденты "Областной газеты" вместе с добровольцами выехали на пожары в Асбесте

Пункт сбора добровольцев в Асбестовском ГО. Фото: Павел Ворожцов

Асбестовский городской округ в последние дни оставался одной из самых "горячих точек" на карте Свердловской области. Еще вчера утром там горело около 17 тысяч га леса — самый большой по региону показатель. Для помощи в тушении пожаров был объявлен сбор добровольцев. В том, что уже к вечеру огонь удалось обуздать и площадь возгорания стремительно сократилась до 1 500 га, есть и их весомый вклад. Корреспонденты "ОГ" провели с ними целый день.

Ситуация с пожарами в регионе стабилизируется. За сутки в Свердловской области ликвидировано 33 пожара на площади почти 28 000 га. Но в ряде территорий обстановка остается сложной — это Тугулым, Пышминский район, Сухой Лог, Невьянск, Артемовский и Асбест.

Вчера в Асбестовском ГО в тушении пожаров принимали участие около 800 огнеборцев. Также на помощь пожарным вышли добровольцы. Приехали со всей области: из Екатеринбурга, Серова — всего более 1 200 человек. Это шестая часть всех добровольцев, работающих сейчас в регионе. Они тушат небольшие возгорания, не дают огню распространяться и разгораться заново, помогают транспортом.

Журналисты "ОГ" провели вместе с добровольцами целый день и на себе почувствовали, что такое бороться с пожарами. Подробный репортаж с места событий читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".

Добровольцы готовятся выезжать на место пожара. Фото: Павел Ворожцов

В штабе добровольцев имеется все необходимое для тушения пожаров: лопаты, распылители воды, ведра, одежда, обувь и т. д. Фото: Павел Ворожцов

Добровольцы добираются на место пожара на квадроциклах. Фото: Павел Ворожцов