Евгений Куйвашев поручил усилить информирование жителей о доступных льготах по газификации и расширить список претендентов на поддержку

В Свердловской области усилен комплекс мер поддержки, которые уральцы могут получить на газификацию своего жилья. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжению Свердловской области поручил главам муниципалитетов усилить информирование жителей о доступных им льготах по газификации и расширить перечень тех, кто может получить поддержку.

По словам Евгения Куйвашева, в этом году был усилен комплекс мер поддержки, которые уральцы могут получить на газификацию своего жилья. Расширен перечень льготных категорий граждан, а также список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации.

"В зависимости от благосостояния семьи размер соцподдержки может составить от 100 до 250 тысяч рублей. Вместе с тем многие уральцы не знают о положенных им льготах и потому не заявляются на участие в программе. Прошу глав муниципалитетов развернуть на своих территориях широкую информационную кампанию — объяснить людям, какие компенсации они могут получить, помочь уральцам с оформлением необходимых документов", — подчеркнул глава региона.

Льготы для уральцев должны стать максимально доступными. Евгений Куйвашев поручил скорректировать перечень категорий людей, которые могут претендовать на компенсацию за подключение газа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Напомним, она составляет до 170 или до 250 тысяч рублей.

Президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированные населенные пункты. По ряду показателей региональной программы газификации Свердловская область входит в топ-5 регионов России.

Напомним, в Свердловской области на 80% выполнен поставленный губернатором план по возведению газовой инфраструктуры до 2025 года.

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