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12 мая 2023, 14:35

Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов усилить профилактику пожаров в регионе в предстоящие выходные

  Олеся Касперович
Удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

Освободившуюся на тушении лесных пожаров технику будут направлять на борьбу с торфяными пожарами. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил максимально усилить профилактику пожаров в преддверии и в течение выходных дней. Проводимую на данный момент работу глава региона назвал недостаточной.

"За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать — 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу. Не проводятся рейды и патрулирование, не составляются протоколы. Считаю это подрывом всей профилактической работы", — сказал Евгений Куйвашев.

По данным департамента информационной политики региона, министерству общественной безопасности Свердловской области поручено ежедневно докладывать губернатору о количестве зафиксированных административных правонарушений и штрафов. Всю технику, которая освободилась от тушения лесных пожаров, будут оперативно направлять на борьбу с торфяными пожарами. Отметим, что на сегодняшний день в регионе действует 15 таких возгораний. Кроме того, территории ликвидированных пожаров поручено постоянно патрулировать.

Глава региона также поручил провести сегодня совещание с председателями административных комиссий: необходимо еще раз дать разъяснения по административному законодательству, связанному с нарушениями требований пожарной безопасности.

Главам муниципалитетов поручено обеспечить необходимые бытовые условия для добровольцев.

Напомним, к 12 мая специалистам удалось стабилизировать ситуацию с природными пожарами в регионе: ликвидированы крупные возгорания в Байкаловском, Камышловском и Ирбитском районах, Березовском городском округе и под Богдановичем.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале значительно сократились площадь и количество лесных пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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