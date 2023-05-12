«Уралы» на передовой – это круто»

«Уралы» мобильны, на них удобно подвозить снаряды и медикаменты, говорит Алексей Коробейников. Фото: из личного архива А. Коробейникова

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей КОРОБЕЙНИКОВ вернулся из Луганской Народной Республики (ЛНР). В зону проведения специальной военной операции (СВО) он ездил с гуманитарным грузом для мобилизованных свердловчан вместе с главой Ирбитского района Алексеем НИКИФОРОВЫМ, главой Тугулыма Николаем ЧЕРЕПАНОВЫМ и заместителем председателя думы Ирбита Ильёй АНАЦКИМ. Для Алексея Коробейникова это была первая поездка на передовую. В июне он планирует снова отправиться в ЛНР.

– Мы объехали несколько военных частей вдоль линии фронта, – рассказал «ОГ» депутат. – Лично в руки бойцам передали адресные посылки от родных и близких. Когда увидел радостные, искренне благодарные лица ребят, эмоции просто зашкаливали! Испытал ощущение сопричастности к большому и очень важному делу. Всем ребятам пожелал вернуться домой живыми и здоровыми – с победой! А мы продолжим помогать всеми имеющимися у нас средствами.

Алексей Коробейников с командой свердловчан привез мобилизованным две фуры гуманитарного груза общим весом более 40 тонн. В них были собраны средства технической поддержки – электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, различные инструменты, а также медикаменты и продукты питания – хлеб, тушенка, сгущенка, сыр от сельхозпроизводителей Восточного управленческого округа. Кроме того, депутат передал бойцам 10 мотоциклов «Урал», два автомобиля «Нива» и один УАЗ. Транспортные средства безвозмездно предоставили жители Ирбитского района и Туринска. Перед отправкой в ЛНР техника прошла диагностику.

– Мотоциклы получили свердловские бойцы из 90-й танковой дивизии, минометной бригады, нескольких медицинских рот. На них удобно подвозить на передовую лекарства, провизию, снаряды. Каждому мотоциклу мобилизованные присвоили свой позывной – в благодарность за помощь. К примеру, мотоцикл, переданный школой № 10 Ирбита, стал «Десяточкой». Передал мотоцикл Александр Александрович – на баке появилась надпись «Сан Саныч». Так что теперь знаменитые «Уралы» – на передовой, и это круто! – рассказывает Алексей Коробейников.

Есть реакция Подготовку мотоциклов «Урал» к отправке в ЛНР транслировали несколько муниципальных и областных телеканалов. Сюжет увидел житель Тюмени, пенсионер Сергей Кузьмин. Мужчина тоже решил оказать помощь бойцам и на днях сам доставил в Ирбит личный «Урал», а также денежные средства на его ремонт. Мотоцикл сейчас проходит диагностику и отправится к мобилизованным в июне, вместе с новой партией гуманитарки. С инициативой передать мотоциклы для доставки ирбитчанам в зону СВО также обратились жители Магнитогорска и Санкт-Петербурга.

Как выяснила «ОГ», в сборе гуманитарной помощи мобилизованным участвовали жители сразу нескольких муниципалитетов: Ирбита и Ирбитского района, Тугулыма и Таборов, Режа и Туринской Слободы, Гарей и Туринска, Серова, Нижнего Тагила и даже Екатеринбурга. Люди через СМИ, своих знакомых связывались с организатором поездки, ирбитчанином Ильёй Анацким и предлагали свою помощь, передавали посылки.

– Это уникальный пример, когда жители одного региона сплотились ради общего дела, и центром их притяжения стал Ирбит – крупнейший город на востоке области, – говорит Алексей Коробейников. – Поддерживаю такую полезную во всех смыслах практику. Спасибо всем неравнодушным! В июне мы планируем новую поездку. Думаю, что география муниципалитетов, желающих подключиться к этому делу, еще расширится. Там, на передовой ребятам очень нужна наша поддержка. И мы ее обеспечим.