В России появится программа поддержки для военных врачей и медицинского персонала

Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медицинские учреждения, с 1 января 2024 года будут получать единовременные компенсационные выплаты. Такое решение Правительства РФ позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях.
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Основное условие для получения финансовой поддержки — готовность отработать в воинской части не менее 5 лет.
Размер выплат для медперсонала будет зависеть от местоположения воинских частей. Так, врачи, которые приедут на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные в удаленных и труднодоступных территориях, будут получать 1,5 млн рублей, фельдшеры и медицинские сестры — 750 000 рублей. Для специалистов, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных за пределами населенных пунктов, предусмотрены выплаты в размере 1 млн рублей для врачей, 500 000 рублей — для фельдшеров и медицинских сестер.
В программе могут участвовать не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов.
Отметим, что в России действуют похожие программы для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдаленные районы. Это "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках.
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