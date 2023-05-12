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12 мая 2023, 16:50

В России появится программа поддержки для военных врачей и медицинского персонала

Военный клинический госпиталь

Главное условие для получения финансовой поддержки – готовность отработать в воинской части не менее 5 лет. Фото: Павел Ворожцов

Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медицинские учреждения, с 1 января 2024 года будут получать единовременные компенсационные выплаты. Такое решение Правительства РФ позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Основное условие для получения финансовой поддержки — готовность отработать в воинской части не менее 5 лет.

Размер выплат для медперсонала будет зависеть от местоположения воинских частей. Так, врачи, которые приедут на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные в удаленных и труднодоступных территориях, будут получать 1,5 млн рублей, фельдшеры и медицинские сестры — 750 000 рублей. Для специалистов, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных за пределами населенных пунктов, предусмотрены выплаты в размере 1 млн рублей для врачей, 500 000 рублей — для фельдшеров и медицинских сестер.

В программе могут участвовать не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов.

Отметим, что в России действуют похожие программы для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдаленные районы. Это "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках.

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Областная газета Свердловской области

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