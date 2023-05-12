Наклонная башня против Дворца пионеров

В народе наклонную Невьянскую башню называют «Уральской Пизой». Фото: Алексей Кунилов

Предварительный этап конкурса на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала» вышел на финишную прямую. На него заявлены десятки номинантов, среди которых знаковые для Свердловской области объекты: Невьянская наклонная башня, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» и другие. Выдвижение претендентов продлится до конца мая, сделать это может любой свердловчанин. Победителя конкурса наградит губернатор в день 90-летия Свердловской области, 17 января 2024 года.

Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится второй год, его организацией по поручению губернатора Евгения Куйвашева занимается Общественная палата Свердловской области. После того как заявки будут собраны, экспертная комиссия определит список претендентов для итогового голосования.

– В прошлом году многие знаковые для региона объекты на этап голосования не прошли. Таково решение экспертов, мы не вмешиваемся в процесс. Но по условиям конкурса непрошедшие заявки можно подавать снова. Получить статус «Достояние Среднего Урала» в этом году не менее престижно. Ведь вручать премию будет губернатор в день 90-летия Свердловской области, – пояснил председатель областной Общественной палаты Александр Левин.

На конкурс представлено много объектов, интересных для туристов. Среди них есть по-настоящему культовые места для свердловчан. Это, например, наклонная башня в Невьянске – уникальное архитектурное сооружение, возведенное по приказу Никиты и Акинфия Демидовых в 1722–1732 гг. Один из признанных в народе архитектурных символов Свердловской области, получивший неформальное звание «Уральская Пиза».

Справка Идея проведения конкурса «Достояние Среднего Урала» принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву. Этот общественный статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, коллективам и организациям, связанным с нашим регионом и имеющим для него особое значение. В 2022 году на конкурс было подано 104 заявки, из которых эксперты отобрали 15 объектов. В голосовании за них, проходившем на платформе обратной связи сайта «Госуслуги», приняли участие более 51 тыс. человек. Победители конкурса «ДСУ» в 2022 году: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», Трамвай города Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°», АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых – пожалуй, самый известный и наиболее ценный архитектурный ансамбль в Екатеринбурге, памятник архитектуры федерального значения. В советские времена здесь располагался Дворец пионеров. Строительство комплекса зданий завершено в 1824 году. В случае победы статус «Достояние Среднего Урала» будет присвоен в год 200-летия усадьбы.

Также кандидатом на звание является первая сухопутная дорога через «Камень» (так в давние времена называли Уральские горы), известная в истории как «Бабиновская» (по имени дорогоустроителя Артемия Бабинова), а в документах значащаяся как «Государев Соликамско-Верхотурский тракт» (проложен в 1597). Есть среди заявок и коллективы: творческие и спортивные. В частности, на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала» претендует профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» – прославивший наш регион на весь мир.

Прием заявок продлится до 30 мая. Сделать это можно на сайте Общественной палаты, заполнить анкету.

Главный информационный партнер конкурса – «Областная газета».