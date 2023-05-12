Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отмечен наградой за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций. Фото: Алексей Кунилов

Глава государства подписал указ о награждении орденами, медалями и о присвоении почетных званий за заслуги в различных областях. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и главный научный сотрудник отделения Института реакторных материалов Александр Козлов удостоены орденов Дружбы. Троим свердловским медикам присвоены звания заслуженных врачей Российской Федерации.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) отмечен наградой за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность. Главный научный сотрудник отделения Института реакторных материалов Александр Козлов — за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные звания заслуженных врачей Российской Федерации также присвоены:

Александру Бодунову , заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Асбест",

, заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Асбест", Елене Борецкой , заведующей отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1",

, заведующей отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", Льву Кардапольцеву, заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1".

Напомним, ранее свердловчанам вручили премии губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.