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12 мая 2023, 17:24

Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отмечен наградой за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций. Фото: Алексей Кунилов

Глава государства подписал указ о награждении орденами, медалями и о присвоении почетных званий за заслуги в различных областях. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и главный научный сотрудник отделения Института реакторных материалов Александр Козлов удостоены орденов Дружбы. Троим свердловским медикам присвоены звания заслуженных врачей Российской Федерации.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) отмечен наградой за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность. Главный научный сотрудник отделения Института реакторных материалов Александр Козлов — за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные звания заслуженных врачей Российской Федерации также присвоены:

  • Александру Бодунову, заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Городская больница город Асбест",
  • Елене Борецкой, заведующей отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1",
  • Льву Кардапольцеву, заведующему отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1".

Напомним, ранее свердловчанам вручили премии губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Областная газета Свердловской области

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