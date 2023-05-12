В Свердловской области за неделю возбуждено более 260 административных дел в отношении нарушителей особого противопожарного режима

По поручению Евгения Куйвашева усилена работа по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За текущую неделю возбуждено 263 дела в отношении нарушителей правил пожарной безопасности на Среднем Урале. Их выявление находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что по поручению Евгения Куйвашева усилена работа по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. Эффект такого решения уже очевиден: за прошедшие сутки возбуждено 115 административных дел. Эта работа будет масштабироваться. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Если граждане не прекратят нарушать требования пожарной безопасности — каждый нарушитель будет привлечен к ответственности, после чего, думаю, людям не захочется повторно нарушать законодательство", — отметил Денис Мамонтов.

Ежедневное патрулирование лесов, участков вдоль дорог и вблизи садов, мест отдыха жителей в муниципальных образованиях ведут специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления. В муниципалитетах действуют 2 037 патрульно-контрольных групп, которые, по состоянию на 11 мая 2023 года, провели на своих территориях 3 496 рейдов.

Так, было зафиксировано разведение костров туристами в природном парке "Аликаев камень" и на берегу реки Сосьва рядом с Серовом. Отдыхающие на берегу Волчихинского водохранилища пользовались переносным мангалом. Проверяющие обнаружили мусор на сухой траве в деревне Южаковское. В Качканаре дрова были сложены на садовом участке, находящемся возле леса.

По данным регионального министерства общественной безопасности, с начала пожароопасного периода по результатам рейдов возбуждено 950 административных дел, связанных с нарушением требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и в лесах.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если причинен значительный ущерб, предусмотрено наказание: штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима, предусматривает штраф для граждан до 5 000 рублей, для юридических лиц — до 150 000 рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале значительно сократились площадь и количество лесных пожаров.

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