Новости территорий

Новая водопропускная труба сделана из металла и покрыта антикоррозийным составом. Фото: Из архива Алексея Никифорова

• В деревне Томилово Слободо-Туринского муниципального района после капитального ремонта открыли дом культуры.

После реконструкции здания открыл свои двери спортивный зал. Там будут проходить соревнования на уровне деревни и сельского поселения. В дальнейшем планируется создание музейной комнаты с предметами русского быта.

• В Ирбите запустили сезонный автобусный маршрут №109 до садов в деревне Бузиной.

Автобусы будут отправляться от остановки «ИМЗ» в 9.00, 13.00 и 18.30, а возвращаться в город – в 9.40, 13.40 и 19.10. В ближайшее время будет запущен маршрут до садов за рекой Грязнухой – для этого коммунальщики прогрейдируют дорогу и установят необходимые знаки.

• В Ирбитском районе ремонтируют дорогу в деревню Молокову.

Как сообщил глава района Алексей Никифоров, сейчас подрядчик занимается устройством водопропускной трубы диаметром два метра, длиной 18 метров. Завершить работы планируется до конца июля.

• Студенты тавдинского техникума имени Елохина раскрасили остановку у здания администрации.

Креативную идею ребята реализовали в рамках общероссийского субботника.

• Почти 250 работ прислали жители Байкаловского района на выставку рисунков «Пройдем по деревеньке».

Конкурс проводит районный краеведческий музей, в этом году он прошел в 24-й раз. Самому младшему участнику – три года, самому старшему – 60. Победители выставки и их наставники получили грамоты и призы, а сами работы можно было увидеть в музее.