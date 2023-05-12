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12 мая 2023, 21:14

Новости территорий

Новая водопропускная труба сделана из металла и покрыта антикоррозийным составом. Фото: Из архива Алексея Никифорова

Новая водопропускная труба сделана из металла и покрыта антикоррозийным составом. Фото: Из архива Алексея Никифорова

В деревне Томилово Слободо-Туринского муниципального района после капитального ремонта открыли дом культуры.

После реконструкции здания открыл свои двери спортивный зал. Там будут проходить соревнования на уровне деревни и сельского поселения. В дальнейшем планируется создание музейной комнаты с предметами русского быта.

В Ирбите запустили сезонный автобусный маршрут №109 до садов в деревне Бузиной.

Автобусы будут отправляться от остановки «ИМЗ» в 9.00, 13.00 и 18.30, а возвращаться в город – в 9.40, 13.40 и 19.10. В ближайшее время будет запущен маршрут до садов за рекой Грязнухой – для этого коммунальщики прогрейдируют дорогу и установят необходимые знаки.

В Ирбитском районе ремонтируют дорогу в деревню Молокову.

Как сообщил глава района Алексей Никифоров, сейчас подрядчик занимается устройством водопропускной трубы диаметром два метра, длиной 18 метров. Завершить работы планируется до конца июля.

Студенты тавдинского техникума имени Елохина раскрасили остановку у здания администрации.

Креативную идею ребята реализовали в рамках общероссийского субботника.

Почти 250 работ прислали жители Байкаловского района на выставку рисунков «Пройдем по деревеньке».

Конкурс проводит районный краеведческий музей, в этом году он прошел в 24-й раз. Самому младшему участнику – три года, самому старшему – 60. Победители выставки и их наставники получили грамоты и призы, а сами работы можно было увидеть в музее.

  • Опубликовано в №101 от 13.05.2023
Областная газета Свердловской области
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