Евгений Куйвашев назвал отдых детей из пострадавших от огня территорий приоритетным в летней оздоровительной кампании

В Свердловской области подготовка к летней оздоровительной кампании идет в плановом режиме. Фото: Павел Ворожцов

На совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что отдых и оздоровление детей из пострадавших от огня муниципалитетов станет одним из приоритетов предстоящей оздоровительной кампании региона.

По данным вице-премьера российского Правительства, этим летом отдыхом по всей стране будет охвачено более 5,1 миллиона детей.

"Подготовка регионами летней оздоровительной кампании ведется в штатном режиме, началась приемка лагерей к началу первых смен", — отметила Татьяна Голикова. И подчеркнула, что, как и в прошлые годы, в приоритете безопасность детей, качество питания в оздоровительных организациях, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В Свердловской области подготовка к летней оздоровительной кампании идет в плановом режиме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, на отдых планируется отправить почти 450 тысяч ребят школьного возраста. Прилагаются все усилия, чтобы юные уральцы смогли комфортно, безопасно и с пользой для здоровья отдохнуть этим летом.

"Особое внимание уделяем ребятам из семей, пострадавших от крупных пожаров в конце апреля этого года. Выдаем им путевки бесплатно. При необходимости — на все 3 смены", — подчеркнул губернатор.

Соответствующее поручение Евгений Куйвашев уже дал министерству образования и молодежной политики Свердловской области.

В полном объеме оздоровительная кампания на Среднем Урале стартует 1 июня. 22 загородных лагеря примут детей уже 25 мая. На финансирование детского отдыха в 2023 году в областном бюджете предусмотрено свыше 2,7 миллиарда рублей.

В ходе совещания Татьяна Голикова сообщила, что по поручению Президента России Владимира Путина в каждом регионе определен лагерь, где пройдут профильные смены общероссийского движения "Время первых" и тематические события "День первых". Тематические смены будут организованы и в лагерях Свердловской области. Также пройдут мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника.

В Свердловской области работают 1 300 организаций отдыха и оздоровления детей. К работе в летние смены будут привлечены 18 000 педагогов, более 40 студенческих педагогических отрядов и свыше 300 медицинских работников.

Напомним, по просьбе родителей из Сосьвы и Таежного Евгений Куйвашев поручил организовать при местных школах детские лагеря.

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