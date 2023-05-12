Благотворители привезли бытовую технику жителям пострадавших от огня поселков Свердловской области

Гуманитарные грузы продолжают поступать и в другие пострадавшие от огня муниципалитеты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня благотворители региона привезли для 22 жителей деревни Неустроева, села Осинцевское Ирбитского района и села Байкалово холодильники, стиральные машины, утюги, микроволновки, чайники, электроплитки, а также садовый инвентарь, рабочую одежду, посуду, раскладушки, матрасы, подушки, одеяла, предметы детского обихода и игрушки. Ранее по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министерство социальной политики собирало заявки у погорельцев.

"Сегодня у нас централизованно по поручению губернатора Евгения Куйвашева выстроено взаимодействие с органами власти и благотворительными организациями. Сюда сегодня привез груз Фонд святой Екатерины. За оперативную отработку им огромная благодарность. Привезли именно то, что просили люди — то, что перечислено в их "социальных паспортах", — рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Гуманитарные грузы продолжают поступать и в другие пострадавшие от огня муниципалитеты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Достаточно крупный объем помощи получили 26 семей из поселка Таежного. Заявки от жителей собирают соцработники, потом благотворители формируют и отправляют помощь в соответствии с этими списками.

В минсоцполитики региона отметили, что все потребности погорельцев в настоящий момент удается закрывать крупным благотворителям из числа представителей социально ответственного бизнеса. В массовом сборе вещей простыми уральцами необходимости нет.

Напомним, самый крупный пожар произошел в Сосьве. По поручению Евгения Куйвашева специалисты министерства оперативно составили "социальный паспорт" на каждую из 169 пострадавших семей. В документах указана полная информация: от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. Первоначальные выплаты в связи с повреждением или утратой жилища из-за пожара произведены полностью. Семьям предоставлены варианты для отдыха и восстановления детей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Евгений Куйвашев назвал отдых детей из пострадавших от огня территорий приоритетным в летней оздоровительной кампании.

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