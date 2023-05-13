«В такие моменты понимаешь, что ты часть своего народа»

Каждой новой группе добровольцев координатор с позывным «Снеговик» рассказывает, что надо делать, если увидел огонь выше колена. Фото: Павел Ворожцов

Ситуация с пожарами в Свердловской области стабилизируется. За сутки в регионе удалось полностью потушить 23 пожара на площади 30 347 га. Большую помощь оказывают добровольцы. Корреспонденты «Областной газеты» весь минувший четверг работали в самой горячей на тот момент точке – Асбестовском городском округе, где на помощь работникам профильных служб пришли более 1 200 жителей самых разных уголков области. Здесь они узнали, как организованы работа и быт добровольцев, а затем в эпицентре борьбы со стихией, плечом к плечу с ними укрощали огонь.

«В такой ситуации нет наших и не наших»

11 мая. 08:00. В Екатеринбурге легкая дымка, в воздухе запах гари. Это смог. Здесь он просто досаждает. А вот для жителей небольших территорий смог – верный знак, что огонь неподалеку. Так случилось в Асбестовском городском округе, где, по данным на ранее утро, огонь полыхал на площади почти 17 000 га.

8:30, Екатеринбург. Выезжаем из редакции. Останавливаемся у супермаркета купить «набор добровольца»: респиратор, перчатки, питьевую воду, мазь от ожогов и репеллент от клещей. Позже выясняется, что зря – на опорном пункте в Асбесте людей, вышедших на борьбу с огнем, обеспечивают всем необходимым, вплоть до резиновых сапог или головных уборов.

10:43. С каждым километром трассы Е-22 видимость все хуже. В определенные моменты дорогу было видно от силы метров на 500 вперед, поэтому приходится снижать скорость. Ближе к Белоярскому стали попадаться следы огня, подходившего прямо к асфальту. Здесь шел небольшой низовой пожар, который удалось остановить.

11:52, Асбест. Мы в кабинете у Натальи Тихоновой – главы Асбестовского ГО. Только что прошло совещание с губернатором по ВКС. На столе у главы ГО листы с оперативной информацией и карта распространения огня. Переходим сразу к делу.

– Из четырех крупных пожаров осталось два, площадью 11 700 га. Один уже локализован, на втором идут работы, – показывает карту Наталья Тихонова. – Сегодня у поселка Красноармейский мы будем заниматься окарауливанием и проливкой очагов возгорания.

Профессиональный термин «окарауливание» обозначает непрерывное наблюдение за локализованным пожаром, чтобы не дать ему распространиться дальше. Как правило, этим занимаются сотрудники МЧС и Лесохраны, но сейчас, кажется, задействованы все: добровольцы, жители поселков, сотрудники ведомств. Для окарауливания используют все доступные средства: запускают квадрокоптеры, патрулируют границы возгорания на мотоциклах, наблюдают с вертолетов. Даже если, на первый взгляд, открытого огня нет, то завтра здесь снова может вспыхнуть. Поэтому так важно наблюдать за недавно потушенными территориями.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева усилена работа по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. За неделю в отношении свердловчан, нарушивших особый противопожарный режим, возбудили 263 административных дела. На данный момент в муниципалитетах действуют 2 037 патрульно-контрольных групп, которые по состоянию на 11 мая 2023 года провели 3 496 рейдов на своих территориях. Всего, по данным регионального министерства общественной безопасности, с начала пожароопасного периода по результатам рейдов возбуждено 950 административных дел.

– Рядом с Красноармейским поселок Островное. Он расположен в границах Березовского ГО, мы могли бы сказать, мол, «Не наш!». Но в таких ситуациях нет наших и не наших. Сейчас все муниципалитеты помогают друг другу: Березовский, Рефть, Белоярка, Малышево, Каменск-Уральский, Екатеринбург, – перечисляет глава Асбеста.

Действия всех служб, сил и средств на каждом пожаре четко координируются. Этим прямо на месте занимаются представители муниципального оперативного штаба. Например, надо помочь обмениваться информацией между пожарными частями, лесничеством и ЕДДС – единой дежурно-диспетчерской службой, которая собирает данные о происшествиях от населения. Оперативный штаб работает круглосуточно, а заседания завершаются иногда в два часа ночи.

13:08. Выезжаем в волонтерский лагерь под поселком Островное. По пути встречается небольшой патруль МЧС – как раз окарауливает недавно потушенное поле. Еще четыре дня назад здесь нельзя было проехать – все горело. Неподалеку стоит автоцистерна с водой, из которой брандспойтом проливают еще дымящийся придорожный участок леса. Объем такой цистерны – 10 кубометров воды. Его хватает на полчаса работы, но если надо увеличить напор, то вода кончится за 15 минут.

– Поливальную машину нам предоставил Екатеринбург. Дальше у нас работают БелАЗы с самым крупным резервуаром, которые заливают очаги тоннами воды, – рассказывает Наталья Тихонова.

Проехав еще чуть дальше, встречаем группу волонтеров из Березовского на своей машине. Едут раскапывать тлеющие ямы и заливать их водой. Таких групп дальше нам встретилось много. В лесу по пути попадается целый палаточный городок. Это серовчане. Они живут здесь уже пятый день, буквально в пяти километрах от линии огня, и каждый день работают в лесу с раннего утра и до позднего вечера.

«Готовых приехать к нам на помощь оказалось очень много»

13:26. Въезжаем в лагерь. Вдоль трассы припарковано множество машин – мы бегло насчитали больше 30. Это личные автомобили добровольцев, которые приехали на помощь пожарным. В самом лагере непрерывное броуновское движение: кто-то что-то делает, куда-то уезжает, возвращается.

– Здесь идет опашка, отсекаем заход огня на Островное. Работает бульдозер, вчера хотели использовать технику – не получилось, – докладывает обстановку представитель МЧС.

13:50. Из леса выезжают три внедорожника, по самую крышу забрызганные грязью – до места пожара километров шесть, а дороги разбиты. Из них выгружаются усталые, в копоти люди – они только что отработали на одной из точек.

Новая партия им на смену набралась довольно быстро – гораздо дольше умещали людей в машинах. В семиместный «УАЗ-Патриот» в итоге умудрились втиснуться сразу 12 человек, а в кузов грузовой «буханки» – еще с десяток, вместе с «кубиком» воды на двести литров.

Пока участники новой экспедиции набирают воду в канистры, отвожу в сторону одного из них. Мужчина представляется. Евгений. Пастор. Спрашиваю, зачем он здесь.

– Мотивация у меня определяется саном: если кому-то нужна помощь, я помогаю. Многие мои прихожане уже ездили сюда, я тоже к ним присоединился. К тому же, моя жена отсюда родом и очень переживает. Каждый день мы живем своей жизнью, но в такие моменты все сближаются. Когда откликаешься на подобные вещи, понимаешь, что ты часть своего народа. Сейчас молимся о дожде!

14:12. «ОГЛАШАЕТСЯ МЕНЮ НА СЕГОДНЯ: ПЛОВ, БУТЕРБРОДЫ, САЛАТ, ЧАЙ», – прерывает наш разговор усиленный мегафоном голос. Это Лена Баженова, координатор волонтерского штаба. Именно она заведует жизнью лагеря. Накормить и напоить людей, выдать инвентарь, показать, куда идти – она занимается всем этим и даже больше. Сейчас Елена встречает трактор, а через минуту – уже кормит добровольцев.

– Наша группа добровольцев работает уже много лет. Мы организовали полевую кухню, кормим тех, кто тушит лес. Отозвалось множество других людей, готовых поехать в леса и помогать нам в тушении. Желающих оказалось так много, что пришлось не только закупать продукты, но и инвентарь. На майские праздники здесь работало больше четырехсот человек. Люди прямо рвутся в бой: «Ну что, куда поедем сегодня?». Всех прибывших мы записываем, проводим с ними инструктаж и группами отправляем на объекты в сопровождении МЧС. Если добровольцы приезжают на проходимых машинах, укомплектовываем их питьевой водой и горячими обедами, респираторами, перчатками – развезти тем, кто работает в лесу. Все, что есть в штабе, отправляем в лес, – описывает распорядок работы лагеря координатор Баженова.

И тут же отвлекается – надо было решить, в какую из машин загружать обеды. В одной не было места, а в другой канистры с водой. Наконец, все формальности решены и можно отправляться.

– Опора 151-я, 152-я. Запомнили? Люди там голодные и без воды, – напутствует Елена водителя.

«Как я буду спать спокойно, когда наши рискуют здесь?»

14:41. Информация с передовой идет постоянно, ситуация там быстро меняется. Пока ждали транспорт до Островного, выясняется, что последние очаги огня там уже потушили. Лагерь начинает понемногу пустеть. Добровольцы выглядят разочарованными: хотели помочь, но приехали слишком поздно. Но тут в штаб приходят новые вводные: горит под поселком Черемша. Вместе с остальными прыгаем в машины и едем на новую локацию.

15:15. В новом лагере, разбитом под большими опорами ЛЭП, все устроено точно так же. Пожарная машина, полевая кухня, непрерывный поток добровольцев.

– Ребята, хотите поесть? – приглашает нас женщина к столу. – А попить?

Пытаемся вежливо отказаться, хотя на столе угощения на любой вкус: конфеты, печенье, салаты, перловая каша. В ящиках под столом другие необходимые припасы: сигареты, энергетики, батарейки.

– Не могу сидеть дома. Как я буду спать спокойно, когда наши рискуют здесь? – говорит работница полевой кухни Анастасия Павленко, которая приглашала нас к столу. – В первый день я развозила воду. Горело все вокруг, бутылки можно было раздавать только на ходу, из машины. Все закупали на свои деньги. К сожалению, не все люди относятся к добровольцам одинаково. Есть те, кто говорит: «Тебе больше всех надо?». Таким отвечаю: да, надо. Пока у меня есть возможность, буду помогать.

К столу подходит пожарный. Анастасия прямо по-домашнему начинает хлопотать вокруг него:

– Конфетки дам, мой хороший? А чай, кофе? А пирог с картошкой, пирог с рыбой?

От таких добровольцев голодным еще никто не уходил. В том числе мы.

15:30. Нас сажают в УАЗик, заставший еще, наверное, Брежнева. Внутри все очень по-спартански, на полу валяются запасные детали. Коробка передач при переключении издает тревожащий слух хруст, передача время от времени барахлит. Впереди – 9 километров бездорожья, точнее – направлений. Вспоминаем молитвы всем богам.

15:35. Оказывается, УАЗик-то еще ого-го! Машина лихо ныряет в глубокие колдобины, поднимая фонтаны грязи и заваливаясь на бок. Впереди еле ползет гораздо более свежая «Нива», иногда чуть ли не застревая.

– Вчера по этой просеке 60 кэмэче на «вранглере» ехали. Мягко идет, – говорит один из наших спутников.

– У нас мягко не идет, у нас специально сделано, чтобы жестко было, – успевает быстро пошутить в ответ водитель, остервенело крутя рулевое колесо.

16:05. Наконец, мы на месте. На лесной поляне собралось порядка 20 человек. Инструктаж.

– Заходим в лес группой, выходим тоже группой. Если видите дымок – поливаете водой. Если огонь выше колена – не трогаете, сообщаете мне или старшему. Желательно всегда ходить вместе с напарником – мало ли, упадет дерево или сломаете ногу, – поясняет координатор по прозвищу «Снеговик».

Беру ранец с водой. Тяжелый, по ощущениям не меньше 10–15 килограмм. Хрупкие девушки управляются с ним очень ловко, даже не скажешь, что они устали. А ведь за день они набирают его не раз и даже не два: как минимум надо совершить 10 ходок, чтобы был какой-то эффект. И все это по кочкам, корягам и прогнившим стволам валежника тлеющего болота. Плюс дым, жар от углей и спертый лесной воздух.

Небольшая траншея отделяла уцелевший лес от обугленных, превратившихся в черные скелеты деревьев. Из-за дыма ничего не видно дальше 20 метров. То тут, то там пляшет оранжевое пятно – огонь кое-где догорает. Это первая цель для волонтеров с ранцами. Из-за таких очагов чуть позже здесь снова может разгореться пожар, если их не потушить. Хорошо, что стоит безветренная погода.

Не менее трудно оказалось перетаскивать воду для полива от цистерны к пожару. А одной такой канистры хватает всего на три неполных рюкзака. Фото: Павел Ворожцов

16:30. Работаем молча. Изредка из леса раздаются крики «Ау» – так волонтеры ориентируются и проверяют, не отошли ли далеко от своих. Иногда слышен треск падающих деревьев – и в такие моменты надо быть осторожным. У некоторых сухих деревьев огонь подпалил только часть ствола, поэтому безопаснее их будет свалить, чтобы не случилось верхового пожара.

18:39. Наша группа ушла далеко вперед и… заблудилась. Смуту внес догнавший нас водитель цистерны. Он пришел слева, а нам говорил – идти вправо! Устраиваем привал, пока ждем других членов группы.

– С четвертого числа тут работаю, у меня сын родился первого мая, – вдруг откровенничает один из наших спутников. – Надо быстрее все потушить, а то парень еще ни дня в своей жизни чистым воздухом не дышал…

19:18. Наша группа в сборе. Выходим из леса. На сегодня угрозы распространения пожара нет.

Огненное в закате солнце опускается за горизонт.

Граждане, которые хотят помочь в тушении пожаров, могут обратиться в местные администрации. Контакты ответственных за работу с добровольцами в муниципалитетах публикуются на местных интернет-ресурсах, страницах и каналах в социальных сетях. Если вы заметили, что где-либо произошло возгорание, нужно оповестить операторов по номеру телефона «112».