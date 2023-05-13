Количество и площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжают снижаться

Специалистами усилена профилактическая работа по соблюдению противопожарного режима в регионе. Фото: Павел Ворожцов

За сутки специалисты ликвидировали в Свердловской области 14 природных возгораний на общей площади 16,7 тысячи гектаров. Площадь действующих лесных пожаров сократилась на 11,8 тысячи гектаров.

По данным департамента информационной политики региона, накануне оставались непотушенными 27 пожаров на общей площади 38,8 тысячи гектаров. Из них 14 пожаров локализованы и не распространяются. Полностью ликвидированы возгорания в Режевском округе (7,5 тыс. га), в Талицком городском округе (4 тыс. га), под Ревдой (2,5 тыс. га) и в Белоярском городском округе (1,3 тыс. га).

"В большинстве случаев причиной пожара становится сам человек. Относитесь более ответственно к требованиям пожарной безопасности: не разжигайте костры, не сжигайте мусор, сухую растительность на придомовых территориях. Помните, что безопасность, как ваша личная, так и ваших близких, это ваша персональная ответственность", — напомнил сотрудник 59-ого пожарно-спасательного отряда МЧС России по Свердловской области Артем Черновский.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам муниципалитетов усилить профилактику пожаров, особенно в выходные дни: специалисты продолжат обходы популярных мест отдыха граждан, лесов, участков вдоль дорог и вблизи садов для проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением Евгения Куйвашева. Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного участка.

О возгорании нужно незамедлительно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если причинен значительный ущерб, предусмотрено наказание: штраф от 300 000 до 500 000 рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима, предусматривает штраф для граждан до 5 000 рублей, для юридических лиц — до 150 000 рублей.

Напомним, в Свердловской области за неделю возбуждено более 260 административных дел в отношении нарушителей особого противопожарного режима.

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