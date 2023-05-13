Темы дня

Общество
13 мая 2023, 13:04

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до 17 мая

  Олеся Касперович
В регионе сохраняется высокая пожарная опасность

Смог в Екатеринбурге и Свердловской области сохранится до 17 мая. Фото: Павел Ворожцов

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге в Свердловской области до 17 мая. В регионе продолжают сохраняться неблагоприятные атмосферные условия и высокая пожарная опасность.

"До 20 часов 17 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

13 мая в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге региона объявлена синоптиками чрезвычайная пожарная опасность: 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале.

Напомним, на Среднем Урале было продлено штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2023, 13:55 / Общество
Оперштаб продолжает координировать работы по борьбе и предупреждению пожаров на территории Среднего Урала
13.05.2023, 13:04 / Общество
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до 17 мая
13.05.2023, 12:35 / Общество
Аграрии и промышленники Среднего Урала подключились к борьбе с лесными пожарами
13.05.2023, 11:52 / Общество
Количество и площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжают снижаться
12.05.2023, 21:00 / Общество
Благотворители привезли бытовую технику жителям пострадавших от огня поселков Свердловской области