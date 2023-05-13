В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до 17 мая

Смог в Екатеринбурге и Свердловской области сохранится до 17 мая. Фото: Павел Ворожцов

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о смоге в Свердловской области до 17 мая. В регионе продолжают сохраняться неблагоприятные атмосферные условия и высокая пожарная опасность.

"До 20 часов 17 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

13 мая в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге региона объявлена синоптиками чрезвычайная пожарная опасность: 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале.

Напомним, на Среднем Урале было продлено штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях.