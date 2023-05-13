Оперштаб продолжает координировать работы по борьбе и предупреждению пожаров на территории Среднего Урала

При борьбе с пожарами особое внимание уделено быстрому маневрированию сил и средств. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Оперативный штаб по борьбе и предупреждению пожаров на Среднем Урале продолжает координировать работу по ликвидации природных возгораний. Согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, особое внимание уделено быстрому маневрированию сил и средств.

В частности, особое внимание уделено авиагруппировке: выполнив тушение какого-либо очага, спецборта сразу переправляются на другое направление.

По данным департамента информационной политики региона, сегодня на мониторинге и тушении пожаров задействовано 2,8 тыс. человек и более 600 единиц техники. Кроме того, по заявке региональных властей область сегодня получит усиление: планируется прибытие еще 100 специалистов Авиалесоохраны. Сейчас в регионе работают 182 десантника.

За прошедшие сутки создано 150 километров минерализованных полос, сегодня, 13 мая, планируется проложить еще более 80 километров. Продолжается применение техники отжига, что позволяет предотвращать распространение действующих очагов.

В целом за прошедшие сутки в Свердловской области было локализовано 12 пожаров, 13 возгораний ликвидировано. Продолжают действовать 25 пожаров (38 тыс. га). Более половины из них локализовано. Из числа пожаров, которые находились на особом контроле Минприроды РФ, остался только один.

Напомним, количество и площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжают снижаться.

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