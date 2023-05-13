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13 мая 2023, 14:26

В Сысертском районе перекроют участок трассы из-за съемок фильма

  Олеся Касперович
В фильме снимаются уральский драматург Николай Коляда и актер Олег Ягодин

На трассе в Сысертском районе сегодня проходят съемки художественного фильма. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участок свердловской трассы временно перекроют из-за съемок художественного фильма "Исчезнувший велосипедист". В региональной ГИБДД просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

"Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения транспорта на 5-м км автодороги Арамиль — Андреевка Сысертского района в связи с проведением съемок художественного фильма", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Участок дороги перекроют 13 мая с 15:00 до 19:00. Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выбирать пути объезда.

Добавим, что "Исчезнувший велосипедист", по данным интернет-издания о кинематографе, заявлен как детективная комедия. Сюжет фильма строится на математической задаче, по условиям которой каждый день из пункта "А" в пункт "Б" выходит Пешеход, а по пути он встречает Велосипедиста. Однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Режиссер фильма Юрий Муравицкий. В фильме наряду с актерами Антоном Лапенко, Тимофеем Трибунцевым также сыграют уральцы: драматург Николай Коляда, музыкант и актер Олег Ягодин.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании отечественных детских фильмов.

Областная газета Свердловской области

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