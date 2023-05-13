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Общество
13 мая 2023, 15:38

В свердловских лесопарках во время патрулирования выявлены нарушители противопожарного режима

  Олеся Касперович
Сегодня обнаружены горожане, которые готовили шашлыки на мангале в Академическом районе Екатеринбурга

В ходе рейда выявляют граждан и организации, которые нарушают противопожарный режим. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Патрульные группы в составе сотрудников МЧС, МВД и муниципалитетов проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей противопожарного режима в Свердловской области.

В частности, во время рейдов по лесопаркам и местам отдыха в Екатеринбурге нарушения были выявлены в районе озера Чемоданчик в Академическом районе. И сами отдыхающие, и администрация места отдыха, где размещены беседки и мангальные зоны, понесут ответственность.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области.

По данным департамента информационной политики региона, за последние сутки в Свердловской области сотрудникам Госпожнадзора проведено 58 рейдов, в ходе которых возбуждено 7 административных расследований, составлено 42 протокола об административном правонарушении. Представители муниципалитетов провели 223 выездные инспекции, возбудили 12 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 110 дел за ненадлежащее содержание территории.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административную и уголовную ответственность.

Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:

  • до 60 тысяч рублей для граждан, 
  • до 110 тысяч рублей для должностных лиц,
  • до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб:

  • штрафы от 300 до 500 тысяч рублей,
  • обязательные работы до 480 часов,
  • исправительные работы до 2 лет,
  • принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителю грозит:

  • штраф до 1 миллиона рублей,
  • лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

В населенных пунктах законодательством Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима. Штраф составляет:

  • до 5 000 рублей для граждан,
  • до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, оперштаб продолжает координировать работы по борьбе и предупреждению пожаров на территории Среднего Урала.

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Областная газета Свердловской области

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