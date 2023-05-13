В свердловских лесопарках во время патрулирования выявлены нарушители противопожарного режима

Патрульные группы в составе сотрудников МЧС, МВД и муниципалитетов проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей противопожарного режима в Свердловской области.
В частности, во время рейдов по лесопаркам и местам отдыха в Екатеринбурге нарушения были выявлены в районе озера Чемоданчик в Академическом районе. И сами отдыхающие, и администрация места отдыха, где размещены беседки и мангальные зоны, понесут ответственность.
Видео: департамент информационной политики Свердловской области.
По данным департамента информационной политики региона, за последние сутки в Свердловской области сотрудникам Госпожнадзора проведено 58 рейдов, в ходе которых возбуждено 7 административных расследований, составлено 42 протокола об административном правонарушении. Представители муниципалитетов провели 223 выездные инспекции, возбудили 12 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров, а также 110 дел за ненадлежащее содержание территории.
Напомним, нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административную и уголовную ответственность.
Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:
- до 60 тысяч рублей для граждан,
- до 110 тысяч рублей для должностных лиц,
- до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб:
- штрафы от 300 до 500 тысяч рублей,
- обязательные работы до 480 часов,
- исправительные работы до 2 лет,
- принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителю грозит:
- штраф до 1 миллиона рублей,
- лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
В населенных пунктах законодательством Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима. Штраф составляет:
- до 5 000 рублей для граждан,
- до 150 тысяч рублей для юридических лиц.
Напомним, оперштаб продолжает координировать работы по борьбе и предупреждению пожаров на территории Среднего Урала.
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