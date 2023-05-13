Мошенники вынудили пожилую свердловчанку перевести им более миллиона рублей и скрыться от родственников

Пожилая свердловчанка по указанию мошенников исчезла 4 мая. Фото: пресс-служба МО МВД России "Ревдинский"

В Ревде нашлась женщина, которую с 4 мая разыскивали близкие и полиция. Пропавшая сама вернулась домой. Оказалось, что она по указанию мошенников все это время жила на съемной квартире в Первоуральске и не отвечала на звонки родных.

Пострадавшая объяснила, что незадолго до исчезновения ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил о сторонней попытке завладеть ее средствами. Чтобы защитить накопления, пенсионерке было сказано перевести их на "безопасный счет", а самой срочно уехать из города на время "расследования". Звонившие сначала "сотрудники банка", а потом и "сотрудники правоохранительных органов" категорически запретили ей сообщать об этом родственникам. Поэтому женщина скрыла свой отъезд даже от мужа.

Пока потерпевшая жила на съемной квартире в другом городе, звонки от мошенников не прекращались. По их указанию пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 700 тысяч рублей из своих сбережений, а затем взяла кредит на 500 тысяч рублей и также отправила их на указанные звонившими счета.

Поскольку женщине нужно было на прием к врачу 12 мая, она решила вернуться в Ревду. Примечательно, что сотовый телефон пенсионерки был включен, но, следуя указаниям мошенников, она не отвечала на звонки и сообщения в мессенджере с просьбой откликнуться. С ее слов, она не знала, что ее ищет весь город.

"Уже дома она поняла, что стала жертвой обмана со стороны злоумышленников и очень переживает о произошедшем. И она, и ее супруг, по их словам, неоднократно слышали о подобных случаях обмана, но это не помешало Татьяне Анатольевне поверить незнакомым людям", — рассказали в пресс-службе МО МВД России "Ревдинский".

Полицейские в очередной раз призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми, не сообщать им личные данные, пароли, приходящие на телефон, не оформлять онлайн-кредиты и не переводить средства на незнакомые счета.

Напомним, ранее Банк России предупредил о новых видах мошенничества с использованием QR-кодов.

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