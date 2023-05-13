Бард Александр Новиков призвал свердловчан встать на защиту лесов

Бард, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков записал видеообращение к свердловчанам, в котором попросил всех встать на защиту леса от огня и проявлять бдительность.
Он призвал не ходить в лес и тем более не разжигать костры, а также быть бдительными и останавливать тех, кто планирует совершить правонарушение.
"Невиданные по своим масштабам пожары оставили без крова тысячи взрослых, стариков и детей. Огонь до сих пор не стих до конца, если мы не приложим усилий к его полной ликвидации, он может вспыхнуть вновь. Я призываю не быть равнодушными, воздержаться от праздных поездок в лес и проявлять бдительность. Я призываю не стесняться задерживать подозрительных лиц, не бояться, при необходимости задерживать их жестко и доставлять в соответствующие органы. Наша область — это наш большой дом. Давайте встанем на защиту нашего дома", — сказал Александр Новиков.
Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, оперштаб продолжает координировать работы по борьбе и предупреждению пожаров на территории Среднего Урала.
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