В центре Екатеринбурга на месте срубленных деревьев высадили новые тополя и сирень

В Екатеринбурге высадят 184 новых дерева в 2023 году. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в центре Екатеринбурга, возле Театра музыкальной комедии, посадили новые деревья вместо тех, что были ранее срублены из-за их аварийного состояния.

"Новые деревья посадили специалисты МУ "Зеленстрой". Растения заняли место снесенного ранее старого клена с раздвоенным стволом, который нес риск облома крупных веток с падением на пешеходные дорожки и трамвайные провода", — пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Освободившийся от старого дерева участок земли вместил пять новых деревьев — крупных саженцев пирамидального тополя селекции Коновалова. Композицию специалисты дополнили кустами сирени. В мэрии сообщили, что этот сорт тополя отлично приживается в городской среде, имеет строго вертикальную крону и не пушит, в отличие от обычных тополей.

По информации горадминистрации, всего в 2023 году планируется высадить в Екатеринбурге 184 дерева и 1 461 кустарник. Новые растения появятся как в центре, так и в спальных районах города: на бульваре Медиков, улице Луначарского, в сквере возле УрФУ, на проспекте Ленина, улице Попова, в парке имени Павлика Морозова, сквере у Оперного театра, возле кинотеатра "Космос", на улице Титова и на бульваре Малахова.

Сажать будут березы, рябины, ели, липы, клен остролистный, боярышник, ясень, дубы и пирамидальные тополя. Запланирована посадка кустов сирени, спиреи, кизильника и барбариса.

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