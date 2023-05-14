На Среднем Урале вдвое сократилась площадь лесных пожаров

В Свердловской области полностью ликвидировано 20 лесных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в два раза сократилась площадь действующих природных пожаров, по итогам 13 мая она составила 18,5 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Сейчас на Среднем Урале не потушены 29 лесных пожаров, из которых 12 локализованы, их распространение остановлено, уточнили в свердловском минприроды.

Полностью ликвидированы 20 возгораний, которые охватили площадь в 49,7 тысячи га.

Пожары потушили:

в Тугулымском городском округе (S — 21,6 тыс. га);

в Режевском городском округе (S —10,4 тыс. га);

в Артемовском городском округе (S — 4,7 тыс. га);

в Байкаловском районе (S — 4,4 тыс. га);

в Сухом Логу (S — 4 тыс. га).

Большинство возгораний происходит по вине людей, которые сжигают сухостой, разводят костры и мангалы, а также из-за других нарушений правил пожарной безопасности.

В Свердловской области действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены административные штрафы:

до 60 тысяч рублей для граждан,

до 110 тысяч рублей для должностных лиц,

до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Также в случае причинения значительного ущерба нарушителям грозит уголовная ответственность.

О возгораниях в Свердловской области необходимо сообщать по телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112. Также передать фото возгорания можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, накануне бард Александр Новиков призвал уральцев встать на защиту лесов.

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