Экологическая неделя стартует в Свердловской области 15 мая

Для привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, развития экопросвещения и эковолонтерства в Свердловской области 15 мая стартует экомарафон. В рамках Экологической недели в регионе пройдут десятки субботников и других мероприятий для взрослых и детей, сообщает департамент информационной политики области.
Экомарафон на Среднем Урале проводится в рамках реализации национального проекта "Экология".
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что вопросы улучшения экологической обстановки были и остаются приоритетными для региона.
"Масштабная работа ведется под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Экологическая неделя — это уникальный проект нашего региона, который позволяет расширить пространство профессиональных дискуссий и гражданских инициатив, сформировать конкретные предложения или доработать уже имеющиеся, привлечь внимание широкой аудитории к актуальным вопросам экологической тематики, ответственного отношения к окружающей среде", — рассказал Денис Мамонтов.
18 мая в Нижнем Тагиле состоится областной конгресс "Газомоторное топливо — экологичное топливо". В Шарташском лесном парке Екатеринбурга 19 мая пройдет акция по очистке берегов водоема "Чистый берег". 20 мая запланирован областной фестиваль акции "Марш юных экологов".
23 мая участники экомарафона организуют посадку лиственниц в честь увековечивания памяти Владислава Крапивина и празднования 85-летия со дня рождения писателя.
Экологическая неделя в регионе проводится в преддверии Х Невского международного экологического конгресса, который состоится 25–26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Главной темой конгресса в 2023 году станет "Экология: право, а не привилегия".
Ранее "Областная газета" рассказывала, что в свердловских школах проводят уроки по экобезопасности.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».