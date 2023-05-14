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Общество
14 мая 2023, 12:59

В понедельник в Екатеринбурге начнется первый этап опрессовок

  Анастасия Заева
Опрессовки

Гидравлические испытания будут организованы в ночное время с 23:00 до 06:00 часов. Фото: Павел Ворожцов

С 15 по 19 мая энергетики проведут в Екатеринбурге первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей для подготовки к новому отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Опрессовки будут проводиться с 23:00 до 06:00 часов без отключения горячей воды. В случае ее отсутствия горожанам необходимо обращаться в организации ЖКХ по месту жительства. 

Во время опрессовок владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов нужно провести отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов. Владельцам складов и подвальных помещений рекомендуют организовать дежурства на период опрессовок, чтобы предотвратить затопления в случае возможных повреждений на трубопроводах.

Ранее "Областная газета" сообщала, что испытания теплосетей будут проводить в течение лета в несколько этапов. 

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить в Центральную диспетчерскую службу АО "ЕТК" по телефонам: (343) 329-33-52, (343) 329-37-52, (343) 329-37-01, (343) 329-37-00.

Напомним, что в Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Отключение отопления началось в жилых домах 3 мая. 

Областная газета Свердловской области

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