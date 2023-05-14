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14 мая 2023, 13:27

Уральский ученый призывает свердловчан беречь лес от пожаров

  Андрей Осенков
Ученый призывает соблюдать правила пожарной безопасности и беречь лес

Доктор биологических наук Николай Корытин обратился к жителям Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Николай Корытин обратился к жителям Среднего Урала с просьбой ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности. 

"Горят не только леса, горят поселки, люди теряют все. Массово гибнут дикие животные. Казалось бы, что проще — не разжигайте в лесу костры, тушите окурки. Но, к сожалению, не все из нас соблюдают эти элементарные правила", — сказал Николай Корытин в обращении.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

Ученый призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности и беречь лес. Он обратил внимание на то, что из-за одного окурка может разгореться большой пожар, а тушить его и рисковать жизнью будут сотни или тысячи людей. 

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Областная газета Свердловской области

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