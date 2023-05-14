Уральский ученый призывает свердловчан беречь лес от пожаров

Доктор биологических наук Николай Корытин обратился к жителям Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Николай Корытин обратился к жителям Среднего Урала с просьбой ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности.

"Горят не только леса, горят поселки, люди теряют все. Массово гибнут дикие животные. Казалось бы, что проще — не разжигайте в лесу костры, тушите окурки. Но, к сожалению, не все из нас соблюдают эти элементарные правила", — сказал Николай Корытин в обращении.

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Ученый призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности и беречь лес. Он обратил внимание на то, что из-за одного окурка может разгореться большой пожар, а тушить его и рисковать жизнью будут сотни или тысячи людей.

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