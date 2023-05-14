Котлованы на 12 площадках разработаны под строительство частных домов для погорельцев Сосьвы

В Сосьве ведутся работы по строительству домов для погорельцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для погорельцев Сосьвы ведется строительство жилья. Котлованы под индивидуальные дома для пострадавших от пожаров жителей разработаны уже на 12 площадках.

На трех участках уже смонтирован фундамент строений, на двух строители закончили монтаж стен, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также в Сосьве ведутся работы по строительству многоквартирного дома, на 10% готов фундамент. На данном этапе в строительстве задействованы 25 человек и 9 единиц техники.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ближайшее время геологические изыскания будут проведены в поселке Таежном. Данные работы необходимы для выхода на площадку жилищного строительства.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее благотворители привезли бытовую технику жителям пострадавших от огня поселков Свердловской области.

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