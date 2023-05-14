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Общество
14 мая 2023, 14:45

Противопожарные рейды прошли в садовых товариществах на Среднем Урале

  Анастасия Заева
Противопожарный рейд

Специалистами Госпожнадзора было проведено 70 выездных рейдов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Рейды для профилактики природных пожаров и выявления нарушителей прошли в садовых некоммерческих товариществах, которые расположены в окрестностях Екатеринбурга. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области. 

Были проверены садовые товарищества: "Василек", "Ромашка", "Вирусолог", "Ново-Свердловский" и "Орбита". С жителями провели профилактические беседы о недопустимости сжигания мусора и разведения костров. Всем выдали памятки о мерах пожарной безопасности на садовых участках. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За 13 мая специалистами Госпожнадзора было проведено 70 выездных рейдов. Возбуждено 7 административных расследований, составлено 40 протоколов об административном правонарушении. Представители свердловских муниципалитетов провели 182 инспекции. В результате возбудили 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров. 38 дел возбуждено за ненадлежащее содержание территории.

Напомним, в свердловских лесопарках во время патрулирования были выявлены нарушители противопожарного режима.  

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Областная газета Свердловской области

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