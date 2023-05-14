Свердловчан призывают следить за детьми в сезон открытых окон в квартирах

Рекомендуется установить на окна специальные блокираторы замков, которые помешают ребенку открыть их. Фото: Валерия Белякова

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области призывает уральцев бдительно относиться к безопасности детей и принять меры, предотвращающие падение малышей из окон.

Чтобы не допустить опасного происшествия, рекомендуется не оставлять детей без присмотра вблизи окна или балкона, не ставить малыша на подоконник и не разрешать ему самостоятельно забираться на него, отмечено в инструкции, опубликованной в официальном telegram-канале департамента.

Также родителям напомнили, что москитная сетка не защитит от падения. Во избежание несчастного случая родителям следует закрывать окна и балконную дверь, если ребенок остается в комнате один. Для безопасности можно установить на окна специальные блокираторы замков или снять оконные ручки.

Фото: telegram-канал департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Проветривать комнаты рекомендуется, установив окно во фронтальный режим или с помощью форточки. Особое внимание следует уделять контролю исправности фурнитуры окон, чтобы не допустить самопроизвольное и легкое открывание створок, отметили в департаменте государственного жилищного и строительного надзора. Также с детьми следует проводить профилактические беседы.

Напомним, в этом году почти 4,5 тысячи свердловских детей поедут отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья".