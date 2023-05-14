Оперштаб определил план по борьбе с лесными пожарами в Свердловской области

Сейчас в Свердловской области действует 27 очагов на общей площади в 18,8 тысячи гектаров. Фото: Павел Ворожцов

Оперштаб продолжает координацию работ по борьбе с лесными пожарами на Среднем Урале. Сейчас в регионе действует 27 очагов на общей площади в 18,8 тысячи гектаров.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, улучшение ситуации с природными пожарами позволило сократить группировку, которая занята на борьбе с огнем. Сейчас в ликвидации возгораний задействованы 1,2 тысячи человек, привлечено больше 400 единиц техники.

По запросу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева увеличено количество пожарных-десантников: к 190 работающим на Среднем Урале подключен еще 151 специалист.

Усилена авиагруппировка, в тушении пожаров участвуют 13 специальных воздушных судов, которые за сутки работы сбросили на очаги возгораний 460 тонн воды.

Также в регионе продолжают проводить отжиг, позволяющий при отсутствии осадков бороться с лесными пожарами.

Отметим, в регионе действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, устраивать фаер-шоу и запускать фейерверки.

Кроме этого, в регионе до 15 мая приостановлен сезон весенней охоты.

Губернатор поручил правительству области и главам свердловских муниципалитетов усилить профилактику пожаров. На Среднем Урале продолжаются обходы и рейды популярных у жителей мест отдыха, лесов, садоводческих товариществ.

О пожарах нужно незамедлительно сообщать по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Через мобильное приложение "Берегите лес" можно направить фото места возгорания.

Напомним, ранее противопожарные рейды прошли в садовых товариществах Среднего Урала.

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