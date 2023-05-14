В Госдуме предложили запретить ночную продажу алкоголя в жилых массивах

Депутат Госдумы призвал запретить продажу алкоголя после 23:00 в торговых точках, расположенных в жилых домах. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в жилых домах, после 23:00. По его словам, закон в части регулирования сбыта алкоголя требует корректировки. Парламентарий отметил, что получает от граждан много обращений на этот счет.

"Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00", — цитирует РИА Новости Султана Хамзаева.

Так депутат Султан Хамзаев отреагировал на опрос председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который он опубликовал у себя в telegram-канале. Вячеслав Володин спросил у граждан, нужно ли запретить продажу алкоголя в "наливайках", которые днем маскируются под продуктовые магазины, а ночью торгуют спиртным как псевдокафе.

Напомним, ранее Султан Хамзаев заявил об инициативе запрета продажи пива без лицензии.