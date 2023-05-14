Группа десантников из Бурятии прибыла на Средний Урал для помощи в тушении лесных пожаров

Пожарные из Бурятии усилят группировку специалистов по борьбе с лесными возгораниями на Среднем Урале. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область из Бурятии прибыла группа десантников, которые усилят группировку специалистов по борьбе с лесными пожарами, сообщает департамент информационной политики региона.

Как сообщалось ранее, днем 14 мая в регионе было зафиксировано 27 очагов природных возгораний, охвативших площадь в 18,8 тысячи гектаров. К ликвидации лесных пожаров на территории Среднего Урала привлечены 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники.

Напомним, оперштаб продолжает координацию работ по борьбе с природными возгораниями в Свердловской области.

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