В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 возгораний

Потушено 10 крупных пожаров в регионе за сутки. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале продолжается борьба с природными пожарами. За сутки ликвидировано 10 возгораний.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, специалисты ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 7,8 тысячи гектаров.

Всего на конец дня 14 мая в Свердловской области действовали 23 природных пожара на площади 13,6 тысячи гектаров. Из них локализованы и не распространяются 12 пожаров на площади 10,1 тысячи гектаров, в том числе на площади 4 тысячи гектаров в Ирбитском районе и 5,3 тысячи гектаров в Пышминском городском округе.

Более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники вели борьбу с огнем. 13 единиц авиатехники за сутки сбросили на очаги пожаров 460 тонн воды.

Напомним, группа десантников из Бурятии прибыла на Средний Урал для помощи в тушении лесных пожаров.

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