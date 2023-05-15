Школьнику из Ключевска вручили новый велосипед за помощь в борьбе с пожарами

Пятиклассник из Ключевска помогал бороться с огнем, подвозил воду в пятилитровых бутылках к месту пожара. Фото: скриншот видео из telegram-канала главы Березовского городского округа Евгения Писцова

Пятиклассник из Ключевска наравне со взрослыми помогал тушить пожары, которые почти неделю бушевали возле его поселка. Глава Березовского городского округа наградил его новым велосипедом.

"В опасные места, конечно, парня не допускали, но он ответственно трудился на подмоге. Брал несколько пятилитровок, гнал на велике за водой, набирал в бутыли, крепил их на руль велосипеда. За рейс удавалось привезти до шести бутылок, а это около 30 кг, что сопоставимо с весом самого Сережи", — рассказал в своем telegram-канале глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Причем, приехав к месту пожаров, Сережа сам носил воду уже по лесу, где не проехать транспорту — подносил до самого места. Его запомнили многие березовчане-добровольцы. Также они отметили, что двухколесный транспорт юного спасателя совсем старый.

"Самоотверженный и бескорыстный труд по зову сердца должен быть вознагражден. Поэтому у юного спасателя сегодня появился новый велик. Спасибо, Сергей, еще раз! Спасибо родителям и дедушке, воспитавшим классного парня, настоящего помощника!" — добавил Евгений Писцов.

В комментариях к посту читатели радуются и благодарят мальчика и его родных: "Здоровья, радости, счастья молодцу. Побольше таких ответственных детей", "Пацан и правда большой молодец, все видели, как он, по-моему, один, маленький, таскался с этими бутылками взад-вперед", "Герой!".

Добавим, что велотранспорт приобрели благотворители. А общими усилиями лесников, сотрудников МЧС, местных жителей и добровольцев, приехавших отовсюду, удалось противостоять пожарам в регионе.

Так, на Среднем Урале вдвое сократилась площадь лесных пожаров.

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