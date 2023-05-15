Конкурс, стимулирующий голосовать за объекты благоустройства, запустило минЖКХ Свердловской области

Стимулирующий конкурс призван активизировать голосование за объекты благоустройства-2024. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С сегодняшнего дня среди управленческих округов и Екатеринбурга стартовал конкурс, призванный обеспечить высокую активность жителей в голосовании за объекты благоустройства, которые будут комплексно обновлены в 2024 году.

Конкурс проводит министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области по двум номинациям: "Управленческий округ или Екатеринбург, в среднем набравший по голосованию наибольший процент от плана" и "Управленческий округ или Екатеринбург, первым выполнивший план по всем муниципалитетам".

Как сообщает департамент информационной политики региона, среди победителей в первой номинации будут пропорционально распределены средства на благоустройство между управленческими округами. Во второй номинации самые активные муниципалитеты получат деньги не только на благоустройство в 2024 году, но и на содержание уже приведенных в порядок общественных территорий.

"До конца рейтингового голосования осталось лишь две недели. Однако минимального порога, который необходим городским округам для получения субсидий на проведение работ, к настоящему моменту достигли не все. Конкурс для его участников должен стать дополнительным стимулом к усилению работы, особенно — для отстающих, потому что главным критерием при распределении средств на благоустройство будет именно показатель участия жителей", — подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

План для городских округов-участников рейтингового голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" составляет не менее 25% от численности населения старше 14 лет. К 15 мая, согласно статистике, планку в 100% от необходимого количества голосов перешагнули 22 муниципалитета. В тройку лидеров среди них входят Волчанск (364,2%), Верхняя Тура (257,5%) и Арамиль (243,7%).

От 82 до 98% от установленной величины набрали 19 территорий. В желтой зоне условного светофора с показателями от 71 до 81% находятся Реж, Дегтярск, Полевской, а также Березовский, Каменск-Уральский, Серовский, Белоярский, Верхнесалдинский и Малышевский городские округа.

В списке аутсайдеров, с показателями менее 70% голосов, — Североуральский и Артинский городские округа, Верхняя Пышма и Алапаевск. Возглавляет антирейтинг — лишь 26% от необходимого числа голосов — Екатеринбург.

Напомним, голосование по отбору площадок для благоустройства в 2024 году проходит с 15 апреля по 31 мая на онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru. На Среднем Урале в нем участвуют 55 муниципалитетов со 149 общественными территориями. В целом по состоянию на утро 15 мая свое мнение в пользу разных площадок высказали уже около 600 тысяч свердловчан.

Напомним, летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании по благоустройству территорий в Екатеринбурге.

Еще по теме:

Более 1 500 свердловских волонтеров готовы к онлайн-голосованию за объекты благоустройства

На федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов

Свердловчане выберут из 149 общественных территорий площадки для благоустройства