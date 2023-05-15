Глава свердловской полиции Александр Мешков провел оперативные совещания в Качканаре и Кушве

Подразделения полиции Качканара и Кушвы отчитались о деятельности с начала 2023 года. Фото: предоставлено пресс-секретарем регионального МВД Валерием Горелых

Оперативные совещания в отделах полиции Качканара и Кушвы провел руководитель ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Подразделения отчитались о деятельности с начала 2023 года.

По информации пресс-секретаря регионального МВД Валерия Горелых, с января по май текущего года в ОВД Качканара зарегистрировано 241 преступление, что на 10,4% меньше показателей 2022 года. Также на 18,5% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. В то же время растет число обманутых мошенниками людей. Так, в Качканаре от действий аферистов пострадало 44 человека, что на 76% больше, чем в прошлом году. Начальник ГУ МВД области призвал активизировать профилактическую работу с гражданами. Также он отметил недостаточность мер по раскрытию преступлений прошлых лет и по противодействию незаконному обороту наркотиков в Качканаре.

В Кушве с начала года, наоборот, зарегистрирован рост преступлений на 6,8% — 141. Произошел всплеск случаев краж (43) и мошенничеств (15). Зато удалось улучшить показатели по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. С начала года зафиксировано 11 выявленных эпизодов, это +83,3%. Кроме того, в результате предпринятых мер ОВД Кушвы добился снижения преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 4,3% — 44, а также лицами, ранее имевшими проблемы с законом, на 1,4% — 73.

"Александр Мешков поставил задачи по приоритетным направлениям работы, в том числе по укомплектованию подразделений, потребовал добиваться при расследовании уголовных дел максимального возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Учитывая тревожную обстановку с продолжающимися лесными пожарами, он приказал принимать незамедлительные меры по эвакуации людей, в случае если огненная стихия будет создавать реальную угрозу для их жизни, а также сделать все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства на местах ЧП", — рассказал Валерий Горелых.

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