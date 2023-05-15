В Свердловской области определен объем работ по развитию системы газоснабжения региона

Модернизация газораспределительных станций позволит увеличить их производительность и подключить новых потребителей. Фото: Павел Ворожцов

Утвержден план-график на текущий год по синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Среднего Урала на период до 2025 года. Документ подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Согласно плану, в этом году завершится проектирование технического перевооружения газораспределительной станции (ГРС) "Арамиль". Начнется проектирование технического перевооружения ГРС "Бородулино", "Реж", а также реконструкции ГРС "Сысерть" и "Сухой Лог". Их модернизация позволит увеличить производительность и подключить новых потребителей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также начнется подготовка к реализации проектов реконструкции ГРС "Кадниково", газопровода-отвода и ГРС "Косулино", газопровода-отвода и ГРС Богословской ТЭЦ. Мероприятия позволят повысить надежность газоснабжения Краснотурьинского городского округа и в частности Богословского алюминиевого завода.

На территории Екатеринбурга, Ревды, Березовского, поселков Троицкий и Верх-Нейвинский начнется реализация проектов строительства 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Работы по проектированию и сооружению станций проводит ООО "Газпром газомоторное топливо".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее отмечал, что газификация — важнейший фактор устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни людей в регионе. В Свердловской области ведется активная работа по повышению доступности газа для разных категорий жителей. К 2030 году прогнозируется рост потребления газа до 19 миллиардов кубических метров. Доля газа в топливно-энергетическом балансе увеличится до 60%. А уровень газификации уральцев превысит 90%.

"Среди основных мероприятий по повышению газификации региона отмечу строительство сетей газоснабжения. Также мы взаимодействуем по вопросам реконструкции дефицитных газораспределительных станций с компанией "Газпром". И, конечно, ключевым направлением нашей работы является выполнение поручения Президента России по догазификации регионов страны", — рассказал глава региона.

Напомним, 2 сентября 2022 года Евгений Куйвашев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Свердловской области до 2025 года. В соответствии с ней "Газпром" проведет реконструкцию и техническое перевооружение 6 ГРС: "Сухой Лог", "Сысерть", "Кадниково", "Бородулино", "Реж" и "Арамиль". От большинства станций будут построены новые газопроводы до существующих газовых сетей.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области на 80% выполнен поставленный губернатором план по возведению газовой инфраструктуры до 2025 года.

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