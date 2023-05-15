Капитальный ремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет опережающими темпами

Капремонт трассы Нижняя Тура — Качканар идет с опережением графика. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Работы на участке трассы Нижняя Тура — Качканар стартовали одними из первых и уже опережают график более чем на два месяца. Данная автодорога важна для развития промышленного и туристического потенциала региона.

"Дорога Нижняя Тура — Качканар очень важна для северных городов региона и характеризуется интенсивным движением. Здесь прогнозируется рост транспортной нагрузки. Во-первых, динамично развивается освоение крупнейшего железорудного месторождения на Урале под Качканаром. Во-вторых, территория обладает большим туристическим потенциалом", — отметил первый заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Как сообщает департамент информационной политики региона, дорожники обновляют с пятого по восьмой километры трассы. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 30%. Отметим, что для восстановления нижних слоев покрытия дорожники применили одну из современных технологий — метод холодной регенерации. На следующем этапе строители уложат более 15,5 тысячи квадратных метров покрытия, которое будет соответствовать требованиям федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Затем установят знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесут разметку. Капремонт на участке дороги планируется завершить к началу сентября 2023 года. Избежать заторов во время ремонта помогает организация реверсивного движения.

Добавим, что высокие темпы ремонта автодороги, по оценкам специалистов, позитивно скажутся и на развитии проекта "Промышленный туризм". Напомним, в 2020 году Евгений Куйвашев подписал соглашение о развитии промышленного туризма в Свердловской области с Агентством стратегических инициатив, чтобы повысить интерес к этому виду путешествий.

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — 5 участков улиц протяженностью 5,4 километра.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог на Среднем Урале в ближайшие три года.

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